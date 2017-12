Deputat condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare

Deputatul Titi Holban a fost condamnat definitiv de instanța supremă la trei ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, fiind astfel menținută pedeapsa de la fond.

La ultimul termen de judecată, de luni, procurorii anticorupție au cerut cinci ani de închisoare pentru deputatul Titi Holban. Parlamentarul le-a spus judecătorilor, plângând, că a pierdut tot.

"Banii au fost împrumutați. Am avut o întâlnire cu Paul Rădulescu în septembrie la notar și atunci m-a amenințat. Paul Rădulescu, având acea condamnare și cercetarea pentru evaziune fiscală, a căutat să beneficieze de acest denunț. Din 2008, de când am intrat în politică, soția avea o firmă cu 70 de angajați, acum este în faliment. Casa este vândută. Am poprire pe 34.000 lei de la Parlament. Pot să spun că am pierdut tot. Nu mai am nimic de pierdut", le-a spus parlamentarul judecătorilor cu lacrimi în ochi.

După deliberări judecătorii au decis menținerea pedepsei dispusă de instanța de fond în luna martie, de trei ani de închisoare cu suspendare.

Titi Holban este acuzat de procurorii anticorupție că ar fi primit zece mii de euro pentru a interveni la Direcția Antifraudă în favoarea unei firme. A fost trimis în judecată în anul 2014.