Deputaţii Mona Muscă şi Ioan Ghişe, excluşi din PNL

Delegaţia permenentă a PNL s-a reunit, sîmbătă dimineaţa, la Constanţa, pentru a lua o decizie în privinţa excluderii Monei Muscă din partid şi pentru a hotărî dacă ia în considerare sau nu contestaţia lui Ioan Ghişe împotriva propunerii de eliminare a sa din PNL, ambii deveniţi indezirabili în urma semnării unui angajament cu fosta Securitate. Mona Muscă, pînă de curînd considerată emblema PNL, a ajuns la Cazino după mai bine de o oră de la începerea şedinţei, cu zîmbetul pe buze, şi a intrat imediat în sala de şedinţe, nu înainte, însă, de a-şi exprima încrederea că liberalii "vor avea o dreaptă cumpănire" în cazul său. "Colegii mei vor putea să pună în balanţă faptul că nu a suferit nimeni de pe urma colaborării mele, care a fost limitată la problemele studenţilor străini, şi, în acelaşi timp, cred că vor aprecia şi activitatea mea de pînă acum", a declarat Mona Muscă. Ea a precizat că nu a discutat cu niciun liberal pe tema excluderii sale de la izbucnirea scandalului pentru că nu doreşte să influenţeze această decizie. Deputatul a spus că, indiferent de votul colegilor săi, ea va rămîne liberală şi nu se va înscrie în altă formaţiune politică. Cu toate acestea, Mona Muscă a precizat că îşi va duce misiunea de parlamentar pînă la capăt, pentru a lupta în favoarea Legii lustraţiei. În ceea ce priveşte cazul deputatului Ioan Ghişe, Mona Muscă a precizat că acesta nu trebuie să aibă de suferit „din cauza faptului că Mona Muscă trebuie exclusă”. "Cele două cazuri nu trebuie luate la pachet. În cazul lui Ghişe, liberali ar trebui să ţină cont că alegătorii i-au dat girul în două rînduri, deşi ştiau că a colaborat cu Securitatea", a adăugat Mona Muscă. Ea a dat de înţeles că soarta sa a fost hotărîtă cu mult timp înaintea întîlnirii de sîmbătă declarînd: "Am înţeles că este o decizie aproape luată".

Muscă şi Ghişe susţin că li s-a cerut să demisioneze din PNL

După puţin timp, Mona Muscă a ieşit de la Delegaţia Permanentă, unde şi-a susţinut cauza timp de trei minute, menţionînd că nu va contesta decizia conducerii PNL în cazul în care va fi exclusă din partid. "Îmi cer scuze tuturor pentru că am semnat acel angajament cu mintea de acum 30 de ani. Regret că am făcut acest lucru şi că, de-a lungul timpului, nu am realizat că acel angajament poate fi interpretat ca o colaborare cu Securitatea. Trebuie să se facă o diferenţă între cei care au făcut rău oamenilor şi cei care au colaborat în funcţie de serviciul pe care îl aveau", a declarat Mona Muscă. Ea a adăugat că şi-ar fi dorit ca votul privind excluderea sa din partid să se dea abia după decizia CNSAS. "Cred că deconspirarea Securităţii trebuie să se facă de către CNSAS şi nu pe lîngă CNSAS. Sper ca lucrurile să meargă pînă la capăt şi nu să se amestece cu reglări de conturi politice sau de altă natură", a spus deputatul. Întrebată de ce nu a participat la întreaga şedinţă a Delegaţiei Permanente, aşa cum a făcut Ioan Ghişe, Mona Muscă a afirmat că nu a făcut-o pentru că s-ar fi simţit un "intrus". Ea a adăugat că a trimis o scrisoare liderului grupului parlamentar liberal din Parlamentul European pentru a-l anunţa că se retrage din funcţia de euroobservator, în care nu a fost aleasă, ci numită de către PNL. Muscă a mai precizat că în cadrul Delegaţiei Permanente i s-a propus să demisioneze din PNL dar că a refuzat din trei motive: "există nişte voturi care au fost acordate listei pe care eram şi numai alegătorii pot hotărî ce urmează să fac", "sînt liberală şi nu concep să îmi dau demisia" şi "am adus o contribuţie, pe măsura puterilor mele, în campania electorală". Mona Muscă a părăsit incinta imediat după ce a ieşit din sala de conferinţă declarînd că va afla rezultatul votului colegilor săi prin telefon.

La rîndul său, deputatul Ioan Ghişe a invocat din nou faptul că, statutar, nu poate fi sancţionat şi a anunţat o conferinţă de presă pentru începutul săptămînii acesteia, la Camera Deputaţilor, în care va face dezvăluiri în privinţa presiunilor la care a fost supus pentru a-şi da demisia din PNL. "Am refuzat să-mi dau demisia din PNL, aşa cum unii colegi din conducerea partidului mi-au propus şi m-au presat. Săptămîna viitoare voi face dezvăluiri ample pe acest subiect", a spus Ghişe. El a arătat că, potrivit Statutului PNL şi Codului Etic al partidului nu există absolut niciun temei pentru a fi sancţionat măcar cu o mustrare. Ghişe a spus că el nu a făcut altceva decît să respecte legea siguranţei naţionale atunci cînd, timp de un an, a furnizat note informative despre muncitorii libieni de la uzina braşoveană la care lucra în anii '80. Totodată, Ghişe a adresat colegilor liberali o scrisoare deschisă prin care dezaprobă decizia Biroului Permanent Central al PNL de a-i retrage sprijinul politic, anexînd scrisorii decizia CNSAS nr. 79 din 24.09.2002, prin care s-a stabilit că acesta nu a făcut poliţie politică. Ghişe susţine că a recunoscut încă din 1992 că a semnat un angajament cu Securitatea şi că, de atunci, a fost învestit cu încrederea electoratului de două ori.

Liberali contra liberali

La sfîrşitul Delegaţiei Permanente, Tăriceanu a anunţat rezultatul votului: "Mona Muscă a fost exclusă din partid cu 62 de voturi « pentru », cinci « împotrivă » şi o abţinere". Aceeaşi soartă a fost aleasă de către colegii de partid şi pentru Ioan Ghişe, acesta fiind exclus din PNL cu 56 de voturi « pentru », 11 « împotrivă » şi o abţinere. Tăriceanu a adăugat că la începutul şedinţei s-a votat de principiu ca toţi cei care au avut un angajament semnat cu Securitatea să fie excluşi din PNL. În ciuda faptului că votul privind excluderea celor doi liberali din partid a fost secret, preşedintele PNL Bucureşti, Ludovic Orban, a decis să îşi facă publică opţiunea, declarînd că a votat « pentru » în ambele cazuri. La rîndul său, Cristian Boureanu, suspendat din PNL, a declarat că decizia de excludere din partid a deputaţilor Muscă şi Ghişe este "greşită" şi aduce prejudicii imaginii PNL. "În privinţa Monei Muscă, din punct de vedere politic, cred că a fost o greşeală decizia de azi. Tăriceanu profită pentru a-şi rezolva problema cu eventualii concurenţi. Nu s-a aplicat principiul biblic: trebuie să arunce cu piatra numai cei care nu au făcut păcat", a spus liberalul. Reacţii la fel de vehemente cu privire la excluderea celor doi deputaţi din PNL au avut şi consilierul prezidenţial Theodor Stolojan şi fostul şef al PNL, Valeriu Stoica.