Derby constănţean fără surprize

TREI GOLURI ÎN DEBUT. Programat în prima etapă a Ligii a II-a, derby-ul constănţean dintre Viitorul Constanţa şi FC Farul, desfăşurat sâmbătă, pe stadionul din Ovidiu, s-a încheiat cu victoria gazdelor, cu 3-1. Cu o pregătire de două luni care a inclus două cantonamente şi mai multe meciuri amicale, şi întărită cu şapte jucători chiar de la Farul, Viitorul a tranşat soarta jocului încă din primul sfert de oră. În faţa unei echipe debusolate, care a jucat prima partidă oficială după doar câteva zile de pregătire, Viitorul a deschis scorul în min. 3, când Pantelie a trimis balonul sub transversală, din marginea careului mic, după o cursă spectaculoasă a lui Ninu, pe partea dreaptă. Diferenţa s-a majorat în min. 11, Chiţu finalizând cu sânge rece pasa perfectă, în adâncime, venită de la Larie. Două minute mai târziu, M. Rusu a marcat în poarta lui Zdrâncă, după ce a reluat cu capul, la vinclu, mingea trimisă din lovitură liberă de Benzar. Şocaţi de startul fulminat al gazdelor, elevii lui Ioan Sdrobiş şi-au revenit cu greu, dar au ţinut scorul neschimbat până la pauză. Mai mult, cu cinci minute înainte de finalul primei reprize, au avut şi prima ocazia de a marca, dar B. Rusu a trimis, cu capul, pe lângă poartă. La reluare, “Părintele” a făcut două schimbări inspirate şi meciul s-a echilibrat. Încurajaţi de o galerie exuberantă, Paşcovici şi compania au împins jocul spre poarta lui Vlas, iar cu cinci minute înainte de final Scărlătescu a reuşit golul de onoare, cu un şut la colţul lung. În minutele de prelungire, Boghiţoi a irosit o şansă uriaşă de a marca, dar era prea târziu pentru o răsturnare spectaculoasă de scor.

ŞI BUNE, ŞI RELE. Prezent la meci, Gheorghe Hagi s-a declarat mulţumit de felul în care s-a prezentat echipa în prima repriză şi de rezultatul înregistrat pe tabela de marcaj. „Am avut o primă repriză foarte bună şi o repriză a doua foarte proastă. Mai avem mult de lucru, dar suntem bucuroşi că am debutat cu dreptul şi am luat trei puncte foarte importante. Până la urmă, a fost prima experienţă pentru noi în liga secundă”, a explicat Hagi. „Am făcut două reprize diametral opuse. Prima a fost perfectă, în a doua nu mi-a plăcut nimic. Sunt mulţumit că am luat cele trei puncte în faţa unei echipe cu o mare tradiţie”, a adăugat antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel. De partea cealaltă, Ioan Sdrobiş a spus că jocul de sâmbătă a fost ca un test pentru elevii săi. „Pentru mine, acest meci a fost extrem de benefic, pentru că am văzut pe ce jucători mă pot baza şi care este nivelul de mobilizare. Am făcut greşeli în apărare şi am primit trei goluri ca la antrenament. Sistemul defensiv a acţionat foarte prost, chiar dacă am avut jucători cu mare experienţă. Să nu uităm însă că o parte din jucători erau cu familiile la mare în urmă cu o săptămână, iar alţii s-au antrenat prin parcuri. Avem şi puncte de care ne putem lega speranţele pentru viitor, pentru că există un nucleu bun de jucători. Rezultatul a fost forţat rapid, încă din start, dar, după pauză, ne-am aşezat mai bine în teren şi jocul s-a schimbat. Intenţia mea este să supravieţuim până în iarnă, când vom trage linie şi vom începe să construim o echipă pentru campionatul următor”, a mărturisit tehnicianul Farului.

Au evoluat - Viitorul (antrenori Cătălin Anghel şi Norbert Niţă): Vlas - Ninu, I. Posteucă (cpt.), M. Rusu, I. Călin - Păcuraru (53 Hertu), Larie, Benzar (82 Cârstocea) - Cristocea, Pantelie (71 Şt. Sandu), A. Chiţu; FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu): Zdrâncă - M. Posteucă, Lucan (46 I. Barbu), L. Ştefan, Paşcovici (cpt.) - Scărlătescu, Buzea (46 Boghiţoi), Boboc, Forminte (63 Filip) - Ad. Cîmpeanu, B. Rusu. Au arbitrat: Adrian Cojocaru (Galaţi) - Cătălin Guloiu şi Vasile Popescu (ambii din Buzău). Rezervă: Dragoş Teodor (Constanţa). Marcatori: Pantelie 3, A. Chiţu 11, M. Rusu 13 / Scărlătescu 85. Cartonaşe galbene: Larie, M. Rusu, Păcuraru / L. Ştefan. Spectatori: 1.500.

Rezultatele partidelor din Seria I - sâmbătă: Viitorul - FC Farul 3-1; CF Brăila - Săgeata Năvodari 1-2; Dinamo II Bucureşti - Astra Giurgiu 3-0; Dunărea Galaţi - Gloria Buzău 1-0; Juventus Bucureşti - Concordia Chiajna 2-3; FC Botoşani - FC Snagov 5-0; duminică: CS Otopeni - Steaua II Bucureşti 1-0. Meciul Ceahlăul Piatra Neamţ - Delta Tulcea a fost amânat pentru 14 septembrie.

În Seria a II-a s-au înregistrat următoarele rezultate: ACU Arad - ACSM U. Poli Iaşi 1-0; Voinţa Sibiu - Dacia Mioveni 0-0; Arieşul Turda - FC Bihor 0-2; Gaz Metan CFR Craiova - CSM Rm. Vîlcea 2-0; Petrolul Ploieşti - Minerul Lupeni 4-0; Mureşul Deva - Silvania Şimleul Silvaniei 3-0; ALRO Slatina - Unirea Alba Iulia 0-1; FC Argeş - UTA 0-2.