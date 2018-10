Derby cu scântei în Liga a IV-a pe terenul „ITC”

Marți s-au disputat restanțele din prima etapă a Ligii a IV-a la fotbal, încheiate cu următoarele rezultate: FC Farul Constanța - CS Năvodari 1-2 - la seniori şi 2-1 - la juniori; Gloria Băneasa - Sparta Techirghiol 4-1 - la seniori şi 3-2 - la juniori.

Mult aşteptatul duel dintre FC Farul Constanţa şi CS Năvodari, ocupanta primului loc, desfăşurat pe terenul „ITC” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, a fost unul cu scântei, gazdele acuzând deciziile arbitrului central Ionel Nae, care i-a trimis în tribune în prima repriză pe antrenorii Ion Constantinescu şi Georges Mihai, iar în repriza a doua l-a eliminat pe Dorel Zaharia, în minutul 70. Oaspeţii au deschis scorul prin Butoi, care a fructificat o lovitură de la 11 metri contestată vehement de tabăra faristă, iar atacantul formaţiei din Năvodari a ratat peste câteva minute încă un penalty, şutând pe lîngă poartă. Dorel Zaharia a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, dar Cazan a înscris cu un şut la colţul lung până la pauză, stabilind şi rezultatul final, 2-1 pentru CS Năvodari, care s-a desprins în fruntea clasamentului la patru puncte de Gloria Albeşti şi Viitorul Fântânele, dar şi la şapte puncte de FC Farul. În repriza a doua, echipa oaspete a trimis balonul în bara transversală prin Mihai Zugravu, din lovitură liberă, „decarul” formaţiei CS Năvodari fiind jucătorul care a obţinut cele două lovituri de la 11 metri şi a centrat perfect la golul victoriei, şi prin Crecan, în timp ce FC Farul ar fi putut egala după un corner, în finalul meciului.

Antrenorul principal de la FC Farul, Ion Constantinescu, a criticat în termeni duri maniera de arbitraj la finalul partidei: „Un circ făcut de un arbitru care a stricat tot jocul. Două echipe bune, două echipe care şi-au văzut de treabă, nu am ce să le reproşez celor de la Năvodari. Dar aşa arbitru, nu se poate. Ne-a arbitrat şi în prima etapă la Techirghiol, unde ne-a urcat pe gard. Din faultul nostru dă unsprezece metri. Este inadmisibil. Amatori puri. Îşi bat joc de aceşti copii. O ţinem aşa. De aceea nu avem fotbal în Constanţa. Nu ştim să creştem arbitri, jucători, conducători. Eu am o echipă tânără, am dat la Farul trei-patru jucători”.

„A fost un meci disputat, aprig. Ambele echipe au jucat cu dârzenie. Cred că experienţa noastră s-a văzut în joc şi am reuşit să câştigăm. Eu spun că dacă înscriam al doilea gol, meciul era mult mai uşor”, a declarat antrenorul echipei învingătoare, Constantin Funda.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Farul (antrenori Ion Constantinescu şi Georges Mihai): Tătar - Zamfir, Marzavan, Petrache, Ştefancu - D. Carabaş, Zimceac - A. Cristea, Pîslaru, Codescu - D. Zaharia (cpt.); au mai jucat: G. Bălan, M. Zaharia şi M. Lazăr; CS Năvodari (antrenori Constantin Funda şi Florin Adam): David - Anton, Năstase, Romaşcanu, Evdochim (cpt.) - Bolfan, E. Abibula - Cazan, Crecan, Zugravu - Butoi; au mai jucat: I. Gheorghe, Meleandră, Airinei şi Ghiţă.

Clasament seniori: 1. CS Năvodari 26p, 11 jocuri (golaveraj: 41-11), 2. Gloria Albeşti 22p, 11j (32-19), 3. Viitorul Fântânele 22p, 11j (30-19), 4. CS Poseidon Limanu-2 Mai 20p, 11j (26-12), 5. CS Cumpăna 20p, 11j (27-14), 6. FC FARUL CONSTANŢA 19p, 11j (34-16), 7. Gloria Băneasa 19p, 11j (37-30), 8. CSO Ovidiu 18p, 11j (19-25), 9. CS Agigea 17p, 10j (27-15), 10. CS Lipniţa Carvăn 16p, 9j (25-21), 11. Sparta Techirghiol 16p, 11j (21-36), 12. CS Farul Tuzla 13p, 11j (32-29), 13. Axiopolis Sport II Cernavodă 11p, 10j (20-23), 14. CS Eforie 11p, 11j (15-19), 15. CS Mihail Kogălniceanu 11p, 11j (21-27), 16. CS Portul Constanţa 8p, 11j (14-32), 17. Ştiinţa ALACAB Poarta Albă 7p, 11j (20-42), 18. Voinţa Valu lui Traian 0p, 11j (12-63).

Clasament juniori: 1. CS Portul Constanţa 31p, 11j (golaveraj: 86-9), 2. CS Gloria Albeşti 31p, 11j (73-10), 3. FC FARUL CONSTANŢA 30p, 11j (75-11), 4. CS Năvodari 27p, 11j (65-11), 5. CS Poseidon Limanu-2 Mai 22p, 11j (49-20), 6. CS Mihail Kogălniceanu 22p, 11j (37-18), 7. Sparta Techirghiol 21p, 11j (34-26), 8. Axiopolis Sport II Cernavodă 20p, 10j (55-18), 9. Ştiinţa ALACAB Poarta Albă 18p, 11j (36-30), 10. Gloria Băneasa 16p, 11j (39-38), 11. Voinţa Valu lui Traian 9p, 11j (40-48), 12. CS Eforie 9p, 10j (15-51), 13. CS Agigea 7p, 10j (22-78), 14. CSO Ovidiu 6p, 11j (27-60), 15. CS Lipniţa Carvăn 5p, 9j (32-36), 16. Viitorul Fântânele 5p, 11j (24-53), 17. CS Farul Tuzla 3p, 11j (15-128), 18. CS Cumpăna 0p, 10j (11-92).