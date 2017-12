Derby decisiv la Constanţa

Despărţite de şase puncte în clasament, FC Farul Constanţa şi Săgeata Năvodari joacă sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul “Farul”, în etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal, un meci capital pentru promovare. Gazdele îşi joacă ultima carte, orice alt rezultat decât victoria scoţându-i din cărţi pe jucătorii Farului. „Trebuie să profităm de orice avantaj şi să câştigăm trei puncte, care sunt extrem de importante. Am avut două săptămâni de linişte, am făcut o analiză a celor întâmplate la meciul cu FC Botoşani şi cred că vom avea o evoluţie bună şi vom câştiga”, a declarat antrenorul principal al Farului, Viorel Tănase. „Nu a fost o atmosferă bună în vestiar după jocul cu FC Botoşani, dar să nu uităm că am plecat în retur de pe locul 10 şi nu este uşor să promovezi în aceste condiţii”, a adăugat mijlocaşul Robert Neagoe.

A REVENIT ŞUNDA. Cu doar o zi înaintea derby-ului de la Constanţa, Săgeata a dat o lovitură importantă, readucându-l pe banca tehnică pe Aurel Şunda, cel care a condus echipa în sezonul trecut, fiind la un pas de promovare. Tehnicianul, venit de la FC Hunedoara, s-a înţeles cu oficialii năvodăreni, urmând să semneze un angajament pe un an şi jumătate. „Obiectivul este reconstrucţia şi formarea unei echipe puternice pentru sezonul viitor. În acest moment, nu se pune problema promovării, pentru că sunt multe lucruri de pus la punct. Trebuie să evaluăm lotul, să vedem de ce jucători este nevoie şi să facem o echipă competitivă pentru campionatul următor”, a spus Şunda, care speră să debuteze cu un succes la revenirea pe banca grupării de pe litoral: „Va fi un meci al ambiţiilor, dar şi al orgoliilor. Nu va fi uşor, pentru că Farul are o echipă bună şi este un club bine organizat. Noi avem un lot valoros, dar subţire, iar sâmbătă nu vom putea miza pe Vezan, suspendat, şi Creţu, accidentat”.

Echipele probabile - FC Farul: G. Curcă - Niţescu, Stegaru, V. Sandu, Dino Eze - Husein, R. Neagoe, I. Pană, A. Neagoe - Ivanovici, Pătulea; Săgeata: Fl. Olteanu - Bold, Mişelăricu, Fl. Popa, Goşa, Toşca - Şicu, V. Apostol, A. Vaştag - S. Chiţu, D. Zaharia.