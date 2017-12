Derby județean cu multe scântei, la Techirghiol

Sâmbătă, în etapa a 5-a din Liga a 3-a la fotbal, la Techirghiol a avut loc derby-ul județean dintre SSC Farul Constanța și Axiopolis Sport Cernavodă, care înaintea acestei runde ocupau locurile 1 și 3 în clasament. Axiopolis, singura echipă din serie cu punctaj maxim după primele patru etape, și-a confirmat statutul de lider neînvins și în fața principalei candidate la promovare din Seria a 2-a. Dunărenii au controlat jocul în prima repriză, profitând de apatia gazdelor, care timp de 45 de minute nu și-au creat nicio ocazie clară de gol! Presingul agresiv al jucătorilor antrenați de Ionel Melenco i-a incomodat vădit pe Alexandru Grigoraș și compania, iar Gurău a fost nevoit să intervină salvator la șuturile lui Fotescu (minutele 20 și 27) și Beșleagă (minutul 27).

Din păcate pentru echipa din Cernavodă, cel mai în formă jucător al său, golgeterul Fotescu, a fost eliminat în minutul 35 pentru două cartonașe galbene văzute în doar opt minute, pentru faulturi din spate! Chiar și în inferioritate numerică, tot Axiopolis a fost mai periculoasă și a intrat la pauză în avantaj, grație golului superb marcat de Cezar Beșleagă în minutul 41, cu un șut lobat de la 20 de metri, direct în vinclu!

În prelungirile primei reprize, ambele echipe au solicitat câte un penalty. Moise s-a lovit în careu de Diakite, dar a primit galben pentru simulare, iar Puia a intervenit cu genunchiul, din săritură, la o lansare frontală pentru Grigoraș, dar după ce a respins balonul l-a lovit și pe căpitanul Farului, în piept.

În repriza a doua, oaspeții au fost nevoiți să facă pasul înapoi în urma puternicei presiuni exercitate de SSC Farul. Ocaziile s-au înmulțit la poarta lui Puia, însă Nițescu, Grigoraș și Stănescu (bară!) au ratat incredibil. În minutul 73, arbitrul bucureștean Bogdan Dumitrache a dictat penalty la o intervenție neglijentă în careu a lui Andreescu, iar Grigoraș a restabilit egalitatea. Intrat în minutul 59, Husein a izbutit „performanța” de a încasa două cartonașe galbene în patru minute (81 și 85), iar cu doi oameni în plus Farul a mai înscris două goluri, prin I. Florea (86) și Stănescu (88).

„Nu pot spune că ne-am chinuit să câștigăm. A fost un derby local, eu știu ce înseamnă asta, în plus, orice echipă se motivează suplimentar contra Farului. Mă așteptam la așa ceva, jucătorii se așteptau și ei ca adversarii să aibă atitudine și dorință de victorie. Poate că au depășit puțin limitele, de asta au și rămas în inferioritate numerică. Altfel ne-ar fi fost foarte greu să câștigăm, pentru că Axiopolis a avut o evoluție foarte bună astăzi. Ne-a surprins puțin prin agresivitatea de care au dat dovadă în prima repriză, când au avut situații bune de a înscrie, apoi ne-au și dat gol, în inferioritate numerică. Repriza a doua însă am dominat-o cap-coadă. Foarte important a fost că am avut răbdare la construcție, dacă aruncam toate mingile la bătaie în careu le-am fi ușurat mult situația. Îi felicit pe jucătorii mei pentru răbdare și pentru victorie, felicit și adversarul pentru evoluția sa foarte bună. În prima repriză m-a nemulțumit lejeritatea cu care au tratat unele faze, mai ales pe partea de apărare, și lipsa totală de implicare, comparativ a cea a adversarului. Le-am și spus la pauză: dacă nu ne vom ridica din punct de vedere al atitudinii la nivelul adversarului, ne va fi foarte greu. Și așa a fost! În fotbal, echipele mari câștigă și când joacă mai slab”, a precizat Petre Grigoraș, antrenor principal la SSC Farul.

„Meciul a fost relativ echilibrat. Am reușit o primă repriză foarte bună și cred că nu ar fi surprins pe nimeni un 2-0 sau 3-0 la pauză pentru noi. Chiar dacă am jucat împotriva vântului, am pus presiune pe adversar și l-am forțat să greșească. Din păcate, când am rămas în 10 oameni ne-a fost greu să gestionăm situația. Farul, o echipă cu experiență, a reușit să împingă jocul spre poarta noastră, iar când am rămas în nouă oameni... Mi se par destul de ușor date cartonașele galbene, poate nu întâmplător la jucătorii noștri aflați în formă, ca Fotescu și Moise. Pe ultimul arbitrul l-a anunțat că ar putea primi și el al doilea galben, de aceea l-am și schimbat. Problema noastră cea mai mare este că am pierdut punctele, dar am pierdut și doi jucători pentru etapa viitoare. Nu mi s-a părut normal ca în meciul dintre locul 1 și locul 3 arbitrul să nu fluiere în spiritul jocului, nu doar în litera jocului. Se agață de faptul că a avut acoperire regulamentară, dar nu au fost violențe sau intrări foarte dure! Și domnul Grigoraș a recunoscut că dacă jucam 11 contra 11 le-ar fi fost foarte greu să câștige. Păcat de aceste două eliminări, echipa este în formă și a jucat bine la Techirghiol. Despre Farul, ce să spun? Este pe drumul său și cu siguranță va promova. Și cu punctele acestea, și fără ele, este normal ca Farul să promoveze”, a declarat Ionel Melenco, antrenor principal la Axiopolis Cernavodă.

Au evoluat formațiile:

SSC Farul Constanța (antrenor Petre Grigoraș): Gurău - Juncănaru (46 Androne), Diakite, Botea, Vîntu (65 Asan) - Nițescu (81 Suciu), Iani - Șicu (46 I. Florea), R. Stănescu, Al. Grigoraș - Dragu. Rezerve neutilizate: Neagu, Agache, D. Gheorghe.

Axiopolis Cernavodă (antrenor Ionel Melenco): Puia - Loloț, Daniel Zaharia (46 Răvoiu), Andreescu, L. Gheorghe - M. Al. Hristu, Al. Vieru (68 Crețu) - Beșleagă (82 G. Rusu), Fotescu, Mihalache - N. Moise (59 Husein). Rezerve neutilizate: Nanu, E. Abibula, Vlăescu.

Rezultatele etapei a 5-a: SSC Farul Constanța - Axiopolis Cernavodă 3-1; CSM Olimpia Rîmnicu Sărat - Victoria Traian 3-0; Delta Dobrogea Tulcea - FC Voluntari II 0-3; FCSB II - CSM Oltenița 5-0; Progresul 1944 Spartac - Agricola Borcea 1-0; Metalul Buzău - Unirea Slobozia 2-2; Înainte Modelu - Sportul Chiscani 8-0. În clasament conduc AFC Progresul 1944 Spartac (golaveraj 17-7) și SSC Farul (13-4), cu câte 13 puncte fiecare, urmate la un punct de CSM Olimpia Rîmnicu Sărat (13-8) și Axiopolis Cernavodă (12-7).

