Derby-ul României la handbal masculin: Steaua - HCM Constanţa

Între cele două manşe cu RK Zagreb din Liga Campionilor, Handbal Club Municipal Constanţa va disputa la Bucureşti meciul care va decide, în proporţie covîrşitoare, titlul naţional. Steaua pare o echipă în formă, judecînd după victoria categorică de săptămîna trecută asupra lui Dinamo, 34-27, care le-a anulat “cîinilor roşii” şansele de a mai intra în calculele titlului. Totuşi, formaţia antrenată de Radu Voina şi Nicolae Munteanu a făcut în acest retur un enorm pas greşit, pierzînd la Baia Mare cu 33-34, lucru ce i-a aruncat la trei puncte în spatele liderilor Ligii Naţionale, handbaliştii constănţeni. Jucătorii antrenaţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi intră în lupta cu Steaua după înfrîngerea suferită duminică împotriva lui RK Zagreb, 26-28.

Şi, cum după război se arată de obicei mulţi viteji, directorul tehnic stelist Vasile Stîngă a plecat din Sala Sporturilor ameninţînd în… stînga şi în dreapta. “Steaua este o echipă pe val, a demonstrat-o contra dinamoviştilor. Dacă jucătorii Constanţei evoluează la fel de slab şi contra noastră, îi vom bate la diferenţă”, a spus Stîngă. Care ar fi argumentele fostului mare internaţional? E adevărat că Municipalul constănţean a jucat mai degrabă modest în manşa tur a sferturilor Cupei Cupelor, dar îi aducem aminte antrenorului stelist de evoluţia lamentabilă a elevilor săi în dubla cu Grasshopper Zurich într-unul din tururile incipiente ale Cupei EHF, or, cu tot respectul, elveţienii rămîn mai tari în ciocolată şi ceasuri decît în handbal. Deocamdată! Unii reprezintă România în Europa, ceilalţi stau în tribune şi comentează... ba mai pun şi sămînţă de război. ”Meciul cu Steaua este important, dar nu decisiv. Pentru noi toate meciurile sînt importante. Plutesc însă orgolii mari... i-am auzit pe conducătorii lor că ne vor bate la zece goluri dacă jucăm precum cu Zagrebul. Dar noi le vom răspunde pe teren, unde nu vom juca precum cu Zagrebul, cînd am făcut multe greşeli copilăreşti. Să-şi amintească cei de la Steaua că i-am cam bătut tot timpul. Şi, pînă la urmă, sîntem pe primul loc, sîntem campioni şi vrem să ne respectăm blazonul”, a declarat conducătorul de joc al HCM-ului, Marius Stavrositu. Campionii par că au depăşit mai puţin inspiratul moment Zagreb şi s-au antrenat normal aseară, sub comanda antrenorilor Lucian Râşniţă şi Eden Hairi. Tot lotul este pregătit fizic şi psihic pentru cele două confruntări foarte dificile de la sfîrşitul săptămînii, mîine cu Steaua şi duminică cu RK Zagreb, în returul din capitala Croaţiei. Constănţenii pleacă în această dimineaţă spre Bucureşti şi vor efectua, după amiază, un antrenament în friguroasa sală ”Lucian Grigorescu”. Meciul campionatului se dispută mîine, de la ora 19.00 şi va fi arbitrat de cuplul buzoian Vasile Pavel şi Marian State.