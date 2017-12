Dermatologii recomandă fotoprotecție din aprilie! Vezi ce se întâmplă!

Temperaturile atipice pentru începutul primăverii trebuie să ne pună pe gânduri și să ascultăm sfaturile doctorilor dacă nu vrem să avem probleme. Și cum gradele din termometre au ajuns chiar și la 30 C, dermatologii spun că pielea are de suferit dacă nu aplicăm încă de pe acum cremă cu factor de protecție, în funcție de tipul pielii (factor mai mare dacă pielea este albă). “La ieșirea din sezonul rece, pielea este palidă și mai vulnerabilă la lumină. Cei alergici pot dezvolta în acest sezon urticarie solară, care apoi se diminuează pe măsură ce expunerea se repetă. Sunt unele afecțiuni ale pielii care se amplifică la lumină. Reacția de bronzare este de fapt o apărare a pielii agresate de UV”, afirmă dermatologul Mihaela Leventer, citat într-un comunicat. Tot medicul spune că românii nu au o obișnuință a fotoprotecției nici mecanice, nici cu ajutorul cosmeticelor. ”De obicei, își pun problema unei fotoprotecții doar atunci când pleacă în concediu la mare sau dacă au avut în antecedente momente neplăcute legate de expunerea la radiația luminoasă. Începând din aprilie, pielea trebuie să fie îngrijită și cu produse de fotoprotecție. În general, românii obișnuiți cu 4 sezoane nu consideră soarele de primăvară periculos”, este de părere dermatologul. În ultima perioadă, dermatologii se confruntă cu un număr tot mai mare de pacienți cu probleme de piele cauzate de soarele din ce în ce mai agresiv. “Apar pete cafenii numite pistrui, dacă sunt de dimensiuni mici, sau lentigine, dacă au diametrul peste 10 mm. Unele persoane fac chiar pete compacte maronii. Vasele de sânge se dilata și pe față; vorbim de cuperoză. Ridarea accentuată este iar foarte vizibilă pe tenul celor care au stat mult la soare în timpul vieții. În plus, pot apărea leziuni precanceroase numite keratoze actinice sau solare sub forma unor pete roz aspre și chiar cancere de piele din aceste leziuni sau direct pe zone fotoexpuse”, avertizează medicul, care recomandă o evaluare a pielii chiar din această perioadă, pentru a depista eventuale leziuni sau alunițe care trebuie îndepărtate sau doar protejate.