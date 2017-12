Deschidere de an la Universitatea Tomis

Aproximativ o sută de studenţi au participat, vineri, 9 octombrie, la deschiderea festivă a anului universitar la Universitatea Tomis din Constanţa. Instituţia de învăţămînt superior funcţionează de trei ani şi are, în total, 400 de studenţi. „Sîntem singura universitate din Constanţa care are specializarea Administrarea afacerilor. Aceasta este noutatea pe care am adus-o în învăţămîntul superior constănţean. Acum o lună şi jumătate am primit autorizaţie şi pentru organizarea de cursuri la specializarea Finanţe şi Bănci”, a declarat rectorul Universităţii Tomis, prof. univ. dr. ing. Paul Bocănete. El a precizat că era nevoie de o instituţie de învăţămînt superioară care să ofere constănţenilor posibilitatea de a învăţa cum să gestioneze o afacere: „Este o specializare modernă, care îi învaţă pe absolvenţii noştri, printre altele, cum să facă un plan de afacere, cum să conducă o firmă şi cum să obţină profit cu respectiva firmă”. Fiind o specializare relativ nouă unul dintre scopurile universităţii este de a-şi forma propriile cadre, care să poată, la rîndul lor, să-i formeze pe viitori studenţi. Conducerea instituţiei pune la dispoziţia cursanţilor cinci săli de seminar, o aulă cu o sută de locuri, un laborator de informatică dotat cu calculatoare de ultimă generaţie şi un laborator de cercetări, unde studenţii din ultimul an îşi pot întocmi lucrările de licenţă. Cu ocazie ceremoniei de deschidere a anului universitar, reprezentanţii instituţiei de învăţămînt superior au inaugurat amfiteatrul universităţii, acesta avînd o capacitate de 65 de locuri.