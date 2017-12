Deşi condamnaţi, rămân primari

2014 a început cu ceva emoţii pentru unii dintre primarii judeţului Constanţa. Mai exact, pentru doi dintre ei - primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, şi primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel. Cei doi riscau să-şi piardă mandatele de primar după ce magistraţii au decis să-i condamne definitiv şi irevocabil în dosarele în care erau cercetaţi. E drept că niciunul dintre ei nu a primit pedeapsă privativă de libertate, ambii fiind condamnaţi la închisoare cu suspendare. Ei ar risca suspendarea din funcţii dacă s-ar aplica Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, care spune că, odată ce a fost condamnat, un ales local îşi pierde mandatul încredinţat de români. Pe de altă parte, Codul Penal spune, conform reprezentanţilor Prefecturii Constanţa, că odată cu suspendarea măsurii de privare de libertate se suspendă şi pedepsele accesorii, în acest caz pierderea mandatului. Prin urmare, ce lege ar trebui luată în considerare?

ALEGEM ÎNTRE LEGI? Cazurile primarilor din Constanţa nu sunt singurele din ţară. Unii primari au fost suspendaţi din funcţii, alţii ba. Ce măsură se va lua la Constanţa? Niciuna, a venit răspunsul din partea prefectului Eugen Bola. Motivul? Legea este laconică. „Ne aflăm într-o situaţie cel puţin ciudată şi aberantă. Sunt două legi după care am putea interpreta deciziile şi, în funcţie de cea pe care vrei s-o aplici, rişti să te trezeşti cu procese. În plus, este aberant ca, în lipsa unei îndrumări de la centru sau a unei practici unitare, să acţionăm împotriva primarilor. De ce am face acest lucru? Treptat s-ar ajunge la situaţia primarilor incompatibili, ca jumătate dintre primari să nu mai poată ocupa funcţiile de şefi ai administraţiilor publice locale“, a explicat Bola. Concluzia este una singură. Dumitru Dedu şi Nicolae Anghel vor rămâne primari. Chiar şi aşa, în 2014 vom avea alegeri locale în judeţul Constanţa, după ce primarul din comuna Rasova, Mihalache Neamţu, şi-a dat demisia zilele trecute. „Zilele următoare va fi organizată o şedinţă de Consiliu Local, se va lua act de demisia edilului-şef, iar apoi viceprimarul va prelua toate atribuţiile primarului până când vor fi organizate noi alegeri“, a explicat Bola. În principiu, prefectul a precizat că, în 90 de zile, locuitorii din Rasova ar trebui să fie chemaţi la urne pentru a-şi numi un nou primar.