Dezastrul de pe plajele anului 2006 i-au pus pe fugă pe turişti

Campania "Litoral curat", care a vizat amplasarea a 450 de coşuri de gunoi pe o suprafaţă de 50 km de plajă, curăţarea plajelor pin colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea acestora, precum şi o campanie educaţională privind menţinerea curăţeniei plajelor, a ajuns, ieri, la momentul bilanţului. Sezonul trecut au fost colectate, prin intermediul "Litoralului curat", care s-a desfăşurat în perioada 17 iulie-30 septembrie, pe plajele: Modern, Mamaia, Eforie Nord, Năvodari, Neptun, Olimp, Venus, Jupiter, Mangalia şi Vama Veche, 56 tone de deşeuri - materiale PET, hîrtie şi aluminiu. În cadrul conferinţei de presă care a avut ca scop prezentarea bilanţului campaniei "Litoral Curat", partenerii organizatori au vorbit despre lipsa de colaborare a operatorilor de plajă, care, în multe dintre cazuri, nici măcar nu au golit coşurile amplasate pe plajele concesionate de ei. "Una este să goleşti un coş de gunoi de două ori pe zi la 2 Mai şi altfel stau lucrurile la Cazinoul din Mamaia, unde densitatea turiştilor este mult mai mare. În aceste condiţii, plîngerile lor, potrivit cărora aceste coşuri sînt neîncăpătoare, nu au fundament. Operatorii de plajă ar fi trebuit să aibă personal suficient care să fi asigurat golirea coşurilor de gunoi şi din jumătate în jumătate de oră dacă acest lucru s-ar fi impus, întrucît turiştii trebuie să aibă tot confortul pe plajă", a declarat Laura Boicenco, reprezentant al Organizaţiei Mare Nostrum. Un alt reprezentant al organizaţiei, Cosmin Bîrzan, a spus că deşi existau contracte încheiate între reciclatori şi operatorii de plajă, de foarte multe ori acestea nu au fost onorate de una dintre părţi. "Au existat şi situaţii în care operatorii plajelor nu au încheiat contracte cu niciun reciclator sub diverse pretexte. Noi am pus la dispoziţia tuturor operatorilor de plajă o listă cu reciclatorii din judeţul Constanţa, pentru ca să ne asigurăm că toţi vor avea acces la serviciile unei astfel de companii, dar nu putem impune concesionarilor cu cine să facă afaceri", a adăugat el. Reprezentantul Mare Nostrum a precizat că un modul de gunoi trebuie să deservească o suprafaţă de 250 mp de plajă, prevedere care nu a fost respectată decît în cazuri foarte rare.

Partenerii campaniei “Litoral curat” au adăugat că una dintre instituţiile care a apelat la scuze penibile pentru a-şi masca inactivitatea a fost Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL). "Autorităţile competente ar fi trebuit să apeleze la legi, să fie mai agresive şi să dea amenzi. De exemplu, reprezentanţii DADL au motivat că, din lipsă de formulare, nu au avut posibilitatea să aplice legea. Cînd cineva vrea să pună piedici, sigur reuşeşte", a spus Laura Boicenco. Tot în cadrul campaniei "Litoral curat" au fost realizate mai multe sondaje de opinie în rîndul turiştilor. Acestea au scos la iveală faptul că majoritatea turiştilor au fost nemulţumiţi de calitatea plajelor. "Ar trebui suplimentat numărul de module pentru gunoi, şi aici nu mă refer numai la modulele noastre. Concesionarii ar trebui să aibă grijă de acest lucru pentru a spori gradul de confort al turiştilor. Am remarcat faptul că turistul, atunci cînd vine pe litoralul românesc, beneficiază de un confort la orizontală. Există şezlonguri cu miile pe un sector de plajă, în schimb, confortul la verticală contează mai puţin în viziunea operatorilor de plajă. Cel puţin aşa se vede din perspectiva investiţiilor pe care le-au făcut vara aceasta. Am văzut foarte multe şezlonguri şi umbrele care blochează accesul la mare şi ambarcaţiuni care staţionează în afara culoarului special amenajat", a declarat Bîrzan. El a adăugat că, în acest an, au fost realizate mult prea multe construcţii, care blochează, atît estetic, cît şi funcţional, plaja. "Cred că numărul construcţiilor a depăşit de patru ori numărul celor aprobate de DADL! În plus, pe plajă au fost mult prea puţine surse de apă potabilă, duşuri şi toalete, acestea afîndu-se în special la terase, iar accesul turiştilor era permis doar în schimbul unei taxe", a mai spus Bîrzan. Raportul de monitorizare şi raportul de proiect întocmit la finalul campaniei vor fi trimise către autorităţile locale şi către instituţiile publice centrale de resort (DADL, Ministerul Mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Sănătăţii).