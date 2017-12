Diaconescu, sabotat din interiorul partidului

PARTID ÎN DERIVĂ… ”Vreau să fiu președinte de partid!”, și-a spus, într-o dimineață, una dintre doamnele politicii românești. Și-a frecat mâinile cu satisfacție, a tras sforile necesare, a susurat cuvintele potrivite în urechile prezidențiale și s-a ales cu un partid. ”Vreau să fiu și președintele țării!”, și-a zis apoi aceeași doamnă. Ei, aici a întâmpinat o mică problemă: partidul avea deja un candidat. S-a dovedit însă că nimic nu stă în calea dorințelor ei, așa că respectivul candidat a fost sabotat. Cum? Șefa PMP, Elena Udrea, căci despre ea vorbim, le-a interzis șefilor de filiale să strângă semnături pentru candidatura lui Cristian Diaconescu. Nu o spunem noi, ci chiar mezina prezidențială, Elena Băsescu. Bineînțeles că Udrea nu a recunoscut nimic, dar șefii organizațiilor din teritoriu au afirmat că, din informațiile lor, nu a fost stabilit încă un candidat al PMP!?! Fostul pemepist Adrian Papahagi crede că ”ceea ce se întâmplă acum în PMP este o insultă la adresa inteligenței electoratului nostru. PMP nu mai reprezintă decât vehiculul ambiției personale a Elenei Udrea”.

SABOTAT DIN INTERIOR Sătul de atâta degringoladă pemepistă și realizând că este pe punctul de a pierde a doua șansă de a candida la prezidențiale, Cristian Diaconescu s-a decis, ieri, să demisioneze din PMP și să candideze independent la alegerile prezidențiale, din postura de președinte al Fundației Mișcarea Populară. El a precizat că nu s-a consultat cu șeful statului atunci când a luat decizia şi nu ştie dacă are sprijinul acestuia. În opinia lui, Traian Băsescu a spus ceea ce a avut de spus, făcând referire, probabil, la faptul că șeful statului a fost primul care a semnat pentru susținerea candidaturii sale la prezidențiale. Diaconescu a mai arătat că decizia sa a fost luată după ce unii colegi din PMP au iniţiat demersul de a schimba candidatul fără să-l informeze şi fără să aibă o discuţie preliminară cu el. Mai mult, a spus că își va strânge singur semnăturile necesare pentru depunerea candidaturii. Diaconescu a susținut că a aflat ”de la televizor” despre nemulțumirile unor colegi din partid și că ”lucrurile trebuie tranșate cât mai repede”. De asemenea, el a declarat că nu a informat-o pe Elena Udrea despre decizia sa de a candida ca independent la prezidenţiale şi de a demisiona din PMP, precizând că nu va participa nici la Consiliul Naţional al partidului, care se reunește astăzi.

O CANDIDATURĂ FATALĂ Elena Udrea a pozat într-o șefă surprinsă de decizia luată de Diaconescu, pe care l-a crezut cea mai bună soluție ”la momentul iunie 2014”, însă i-a transmis că toate partidele și-au schimbat candidații pentru prezidențiale în funcție de contracandidați și de evoluțiile pe scena politică. Ea a dat asigurări că este pregătită să candideze la Președinție și, după ședința de astăzi a partidului, va avea o discuție cu Băsescu. Vicepreședintele PMP Cristian Preda spune că ofensiva ei împotriva candidaturii lui Diaconescu la prezidențiale e o eroare ce se poate dovedi fatală și pentru PMP, și pentru Udrea, și pentru Băsescu. Preda susține că va plăti, mai întâi de toate, partidul fondat de Tomac, Papahagi, Ciuparu, Petrescu și Baconschi, după care va da socoteală Elena Udrea, care ”nu are un profil de prezidențiabil și a cărei candidatură ar putea avea un efect pervers”. O parte a liderilor de filiale o susține pe Udrea, considerând că va avea mult mai multe şanse la Preşedinţie, iar o alta încă mai speră să se răzgândească Diaconescu. Un pemepist vasluian crede că românii nu vor, de fapt, un diplomat la conducere, ci ”un om care ştie să se aplece şi să pupe şi ţigani, şi ţărani”. Teodor Baconschi, un alt demisionar al PMP, este și el dezamăgit: ”Rând pe rând, au fost căsăpiți MRU, Predoiu, Diaconescu și toți ceilalți. Vorba cântecului: Only you!”. Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a arătat că lucrurile au devenit clare încă de când Udrea a devenit șef la PMP. Nu crede că ea are însă șanse la alegeri: ”Cu ce să îl bată Udrea pe Ponta, cu 6%?”.

Să fie circ! Că o pâine poate să-și cumpere fiecare dintre noi...