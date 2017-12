Dialog muzical-poetic la Teatrul „Oleg Danovski”

Prima seară lirică din acest an, organizată de Teatrul Național de Operă și Balet „OIeg Danovski”, s-a desfășurat, miercuri seară, sub forma unui dialog atractiv între muzică și poezie. Soprana Ionela Duma, acompaniată la pian de tânăra pianistă Andrada Ștefan, a încântat publicul prezentându-i arii din opere celebre, precum „Nunta lui Figaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart, „Gianni Schicchi” și „Turandot” de Giacomo Puccini, dar și piese din repertoriul românesc și internațional, de Tiberiu Brediceanu, Felicia Donceanu, Johannes Brahms și Edvard Grieg. „Am încercat să acopăr toate genurile: și arii din operă, și muzică românească, pentru care am un respect și o dragoste aparte, și lieduri. Cel mai drag moment din acest recital a fost cel de la final, aria lui Liu din opera Turandot”, a spus soprana Ionela Duma.

Momentele muzicale au alternat cu cele poetice, care au avut protagoniști patru cursanți de la Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” - clasa de actorie a profesorului Radu Popescu.

„Unii soliști mi-au fost studenți și mă invită la recitalurile lor, pentru a le... colora un pic cu versurile „copiilor” mei de la Actorie. Îmi face mare plăcere să vin aici, la teatru, în acest cadru special, deoarece elevii mei încep să deschidă ochii asupra lumii în care doresc să intre”, a spus profesorul de actorie Radu Popescu, care a fost și moderatorul acestei întâlniri.