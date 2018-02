Din nou cutremur!

14:00:34 / 14 Februarie 2018

colaboratori proiect

Cautam colaboratori cu sau fara experienta.Cursul de training este de exceptie si il vei obtine GRATUIT astfel incat la finalul cursului vei fi pregatit temeinic. Plata se face in baza unui contract de colaborare legal. Acest job necesita sa aveti un calculator, conexiune la internet, cunostinte minime de lucru cu documente word si pdf. Colaboratorul va beneficia de tot suportul echipei tehnice pe tot parcursul derularii contractului. Pe intreaga perioada a contractului colaboratorul va avea acces in platforma de lucru astfel va sti in orice moment stadiul proiectului. Trimite ''aplic'' la newopportunity801@gmail.com