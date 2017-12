Din nou organizare fără cusur

Turneul internaţional de box Centura de Aur, încheiat sîmbătă la Constanţa, a confirmat capacitatea organizatorică a oraşului nostru în domeniul sportiv. Oaspeţii de peste hotare s-au declarat total mulţumiţi de felul cum au fost primiţi în România, la fel ca şi oficialii Federaţiei Române de Box. “Întotdeauna la Constanţa am găsit cele mai bune condiţii de organizare. Ţin să le mulţumesc autorităţilor locale şi Direcţiei pentru Sport, care au contribuit la reuşita competiţiei. A fost un turneu greu de organizat, cu 20 de ţări participante, însă nu au existat probleme. Cred că nivelul valoric a crescut faţă de anul trecut, pentru că mai multe ţări au venit în România ca să-şi verifice sportivii înaintea Campionatelor Mondiale”, a declarat Rudel Obreja, preşedintele FR Box. “Organizarea merită nota 10 plus, aşa cum a fost mereu la Constanţa. Cît despre participare, demult nu am mai avut sportivi atît de valoroşi la Centura de Aur. Au fost boxeri şi din Asia, Africa sau America şi mai toate echipele au venit cu cei mai buni sportivi, ca să-i verifice sau să facă o ultimă selecţie pentru Mondiale. Ne bucurăm că turneul nostru este băgat în seamă şi regretăm doar absenţa spectatorilor din tribune, pentru că, în general, la Constanţa sala era plină”, spune Relu Auraş, antrenorul coordonator al lotului naţional. La rîndul său, Elena Frîncu, director DSJ Constanţa, a declarat: “Este uşor să asiguri organizarea unei competiţii în condiţiile în care am avut finanţare de la Primărie şi de la Consiliul Judeţean. Le mulţumesc pentru sprijin, le mulţumesc şi celor din Comitetul de Organizare şi din echipa DSJ!” Reamintim că ediţia a 36-a a Centurii de Aur a fost organizată de Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Box şi Federaţia Română de Box.