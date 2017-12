Dinamo - Steaua, derby „aprins”

07:24:54 / 05 Mai 2015

Victorie,dar..

Daca ar fi fost un meci de box(cum s-a intamplat la final) victoria echipei de pe locul 2 este meritata,dar impresia mea este ca unele faze importante au fost luate numai in favoarea invingatoarei! Nu se comenteaza,inca,intrarea criminal a lui Breevel la cateva minute dupa inceperea reprizei secunde la Nedelcearu si pentru care chiar si un cartonas rosu ar fi fost putin. Si scorul era 0-0! Deasemenea,tot la 0-0,Arlauskis,sicanat de Nedelcearu,merita un cartonas rosu dupa ce l-a strins de gat si imbrancit ca pe terenurile satesti pe sicanant. In finalul jocului,cand scorul a devenit 1-2 si Dinamo devenea insisenta si periculoasa puteasa beneficieze de 11m la faultul in careu comis de Tanase asupra tot a omniprezentului Nedelcearu,un fault mult mai evident decat cel acordat in ultimul minut impotriva lui Dinamo. Stiu din practica sportive,pe teren si in afara lui,ca este dubios cand un arbitru ia decizii importante in defavoarea unei singure echipe(sau mai bine zis in FAVOAREA unei singure echipe!) Si cum echipa favorizata este doar pe locul doi cu sanse teoretice si practice de a iesi campioana,in cele 4 etape ramase probabil ca va mai beneficia de unele decizii importante de arbitraj,sau impotriva ASA TgMures,asa cum FRF si Liga au luat deja deciziile ca finala Cupei sa se mute de la Cluj si finala Cupei Ligii de la Giurgiu,ghiciti unde? la Bucuresti! Oare din intamplare?