Dinamo, la a doua victorie consecutivă

Primele trei partide din etapa a doua a Ligii 1 la fotbal au adus tot atâtea victorii pentru echipele gazdă. La primul meci oficial disputat în acest sezon, CSMS Politehnica Iași şi FC Botoșani au câştigat cu acelaşi scor, 3-1, în timp ce Dinamo Bucureşti şi-a trecut în cont al doilea succes consecutiv. Trupa lui Ioan Andone îşi păstrează astfel prima poziţie, doar Pandurii şi Viitorul putând să o depăşească în clasament în cazul în care vor câştiga la scor întâlnirile din această rundă.

Rezultate - vineri: CSMS Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaș 3-1 (Ţigănaşu 5, Bole 81, A. Cristea 90 / Axente 34); sâmbătă: FC Botoșani - CFR Cluj 3-1 (Matulevicius 40, Fulop 48, N. Muşat 80 / Jakolis 19), Dinamo Bucureşti - ACS Poli Timişoara 2-1 (D. Rotariu 27, 37 / Scutaru 48).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 2-a a Ligii 1 la fotbal - duminică, ora 17.30: Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu, ora 20.30: FC VIITORUL - FC STEAUA BUCUREȘTI; luni, ora 18.30: CS Universitatea Craiova - ASA Tg. Mureș, ora 21.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Dinamo 6p (golaveraj: 6-2), 2-3. CSMS Poli Iași şi FC Botoşani 3p (3-1), 4. Pandurii 3p (2-1), 5. FC VIITORUL 3p (1-0), 6. Gaz Metan 3p (3-4), 7. FC Steaua 0p (0-0), 8. CS U. Craiova 0p (1-2), 9. FC Voluntari 0p (0-1), 10. Concordia 0p (0-2), 11. Astra 0p (1-4), 12. CFR -3p (3-3), 13. ASA -6p (1-2), 14. ACS Poli -14p (1-2).

Formațiile CFR Cluj și ASA Tg. Mureș sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli Timişoara, cu 14 puncte.