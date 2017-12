Dinamo pierde la Botoşani

Cele două întâlniri disputate sâmbătă seară în etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal au fost câştigate de gazde, după ce în confruntările de vineri s-au impus oaspeţii. Gaz Metan Mediaş a trecut de FC Voluntari, iar FC Botoșani a învins-o pe Dinamo București, astfel că scaunul lui Ioan Andone pe banca tehnică a „câinilor roşii” se clatină.

Rezultate - vineri: CSM Poli Iaşi - ACS Poli Timişoara 0-1 (Drăghici 61), ASA Tg. Mureş - CFR Cluj 1-3 (Zicu 84 / Nascimento 16, A. Mureşan 55, Omrani 83); sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari 1-0 (M. Axente 52), FC Botoșani - Dinamo București 2-1 (Romera 22-autogol, Vaşvari 72-pen. / D. Rotariu 52).

Celelalte partide ale etapei - duminică, ora 18.00: FC Viitorul - Astra Giurgiu, ora 20.30: FC Steaua București - CS U. Craiova; luni, ora 20.30: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 23p (golaveraj: 15-7), 2. CS U. Craiova 20p (14-9), 3. Botoșani 19p (20-13), 4. FC VIITORUL 17p (13-11), 5. Dinamo 16p (17-12), 6. Gaz Metan 16p (12-12), 7. Pandurii 15p (12-9), 8. CFR 14p (21-9), 9. Iași 12p (11-12), 10. Voluntari 11p (16-18), 11. Astra 11p (10-16), 12. Concordia 11p (5-12), 13. ASA 0p (9-22), 14. ACS Poli -6p (10-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.