Dinamo tremură pentru play-off

07:14:44 / 14 Februarie 2017

Fortele fotbalului

Dinamo,al carui suporter sunt de pe vremea fratilor Nunweiller,Parcalab,Dinu,Dumitrache,Lucescu sau Dudu,a ajuns sub comanda tehnica a unei alte foste glorii,Andone,la cel mai de jos nivel de cand a fost infiintata echipa. Chiar daca prin decizii defavorabile,oare intamplatoare?,cum a fost si ieri cand trebuia sa primeasca un 11m,Dinamo nu are nici o scuza pentru linia sa de clasament. Timisoara,Tg Mures,Voluntari si Pandurii sunt singurele si amaratele care au mai multe goluri primite decat Dinamo!!! Din cele 27 meciuri oficiale Dinamo doar in 3(TREI)meciuri nu a primit gol!!! Andone,ajutat de unii comentatori,se scuza cu plecarea a 3 jucatori in aceasta iarna dar si cu ei a pierdut in campionat 7 meciuri din 21!!! Clasarea in primele 6 este deja o iluzie cand pierzi 3 meciuri consecutive. Un play off fara interes prea mare se profileaza la orizont asa cum de altfel a devenit chiar campionatul propriuzis. Unul fara Petrolul,Brasov,Pitesti,Rapid,U Cluj,Timisoara(cea adevarata)Craiova(cea adevarata) si chiar Farul dar in schimb cu Voluntari,Chiajna sau Timisoara(cea de azi) si cu o fosta mare echipa a tarii care nu are un nume(se pare ca nu va avea voie sa se autointituleze nici macar FCSB)teren propriu si baza de antrenament,nu mai are culori,sigla,palmares si spectatori. Fara toate echipele de mai sus desfiintate,falimentate sau chinuindu-se prin ligile judetene,cu un Dinamo si FCSB bolnave in loc sa mergem pe stadioane sau sa le urmarim la TV preferam un film,o interminabila discutie politica sau daca ne permite vremea la o plimbare in aer liber. Mi-e dor sa revad la TV derbiurile interbucurestene cu peste 50.000 spectatori sau sa fiu prezent la ele. Mi-e dor de zilele lungi de asteptare a etapelor cu emotii pentru echipa favorita. Azi incredibil FCSB-Voluntari si Chiajna-Dinamo au devenit meciuri de 1 X 2