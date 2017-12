Dinamo, umilită la Mediaş

06:35:57 / 06 Decembrie 2016

Dinam/Andone

Nu stiu cum se face dar Dinamo lui Andone primeste in fiecare meci gol sau goluri,indiferent daca pierde sau castiga,de arbitraj,de adversar,acasa sau in deplasare,in campionat sau in unele cupe,sau daca este soare,vreme frumoasa ori teren inghetat bocna! Este echipa cu cele mai putine meciuri in care nu a primit gol. Timisoara,Tg.Mures,Chiajna,Voluntari echipe care au doar pretentia de a evita retrogradarea au destule meciuri in care nu au primit gol. Cred,parerea mea,ca Andone daca tine la spiritul dinamovist cel mai bine ar face daca ar renunta,diplomatic si amiabil,la functia actuala. Respect fotbalistul de clasa Andone,respect caracterul Andone,dar nu mai pot respecta cariera sa de antrenor