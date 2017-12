Directorul Arhivelor Naționale Constanța a murit la o lansare de carte!

17:49:59 / 06 August 2016

de facultate

Un om despre care nu pot sa spun si despre care nu am auzit niciodata niciun cuvant de rau! Virgil le facea pe toate bine, cu daruire, cu profesionalism, cu ravna, cu suflet! Era la fel de modest si de saritor ca atunci cand era student si dupa ce viata i-a recunoscut meritele! Era in mijlocul tuturor evenimentelor culturale, era un model si va ramane un etalon de atins! Dumnezeu sa-l odihnesca in pace! Sincere condoleante familiei!