Directorul Liceului Teoretic din Băneasa a fost destituit

19:34:38 / 15 Decembrie 2015

Ehei ...

Atunci cand a fost numit politic , Radoi ar fi trebuit sa inteleaga si sa se astepte , ca dupa cate un weekend , dintr-asta nebunatic , sa fie mazilit , pentru un motiv sau altul . Acum , ca s-a ,,nimerit'' ca Vaduva sa-i ia locul , desi nu are niciun merit in procesul instructiv-educativ , nu trebuie sa mire pe nimeni . Cucoana urmarea de multa vreme vulnerabilitatile profesorului de fizica , nici el fata mare ... Problema este la ISJ Constanta , care este politizat suta la suta , inspectorii cu concurs dedicat de partid mafiot , iar tovarasa Zoitica si ea cu coledgi de partid la minister , cu concurs avand scenariu si regie , castigat functie pe merit ... Ce ar fi putut face barbata Zoia ( nomina odiosa ! ) , daca partidul i-a cerut masura ? A copilarit ea opt ani in birou cu maestrul Gevat , iar acesta a invatat-o toate pozitiile , toate procedurile , toate chichitele si toate hachitele politichiei din sistem . Daca vrea clanul ,,Butoane'' , stai si capra , ca sa ramai pe functie . Cu atat mai simplu , daca dai afara pe cineva , care ar putea afla si folosi intr-un sens sau altul , informatii despre cheltuirea unor mari sume de bani , pe un contract dedicat , de pilda ! Tovarasii de la partid trebuie sa faca bani , ca alegerile bat la usa . Zoitica ramane soldat credincios . In slujba partidului ...