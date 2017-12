Directorul Spitalului Clinic - paznicul medicilor din Urgenţă

Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, ora 10.00. Un miros puternic de transpiraţie şi oameni chinuiţi de boală te întîmpină de la intrare. Aglomeraţie. Odată prins în mulţimea care aşteaptă ca să fie primită de un medic, nu te mai poţi mişca. Cei care stau în picioare, pentru că cele cîteva scaune de pe hol sînt deja ocupate, se uită circumspect unii la alţii, pentru a fi siguri că nici un pacient nu se strecoară în cabinet înainte de a-i fi venit rîndul. Întrebată de cît timp aşteaptă ca să intre la un medic specialist, o femeie de 60 de ani spune cu glas stins că de la 8:45. "Nu m-a primit pînă acum că era multă lume înaintea mea. Îmi este rău şi nu mă mai pot mişca", a continuat Elena Agape. Are probleme cu stomacul şi, chiar dacă a luat medicamente, durerile nu i-au trecut. Ieri de dimineaţă s-a hotărît să vină la spitalul Judeţean şi nici prin cap nu i-a trecut să meargă la medicul de familie. În aceeaşi situaţie sînt şi cele 20 de persoane care aşteptau în faţa cabinetului de Urgenţe Medicale.

Directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), dr. Liviu Mocanu, a aflat şi el de chinurile prin care trebuie să treacă un pacient în momentul în care ajunge în Urgenţa Spitalului. "Am primit numeroase plîngeri de la pacienţi care susţin că trece foarte mult timp pînă sînt consultaţi. Astfel, l-am sfătuit pe managerul unităţii să găsească soluţii pentru ca acest lucru să nu se mai întîmple", a declarat dr. Mocanu. Toţi cei care au trecut măcar o dată prin Urgenţă ştiu că în acestă unitate nu există un servicu de triere a pacienţilor. Chiar dacă pe uşa unui birou scrie "Triaj bolnavi", acesta nu mai funcţionează de mult. Astfel, la uşa cabinetelor ajung persoane care în mod normal ar trebui să se adreseze unui medic de familie, deoarece afecţiunile de care se plîng nu constituie urgenţe. Întrebat care sînt măsurile pe care le va lua ca să nu mai existe plîngeri din partea bolnavilor, directorul spitalului, dr. Tiberiu Ioan Tofolean, a decis că va sta de pază în urgenţă, ca să fie sigur că medicii îşi fac datoria. "Deocamdată, nu am luat nicio măsură anume, pentru că în scurt timp vom modifica urgenţa. Ne vom alinia standardelor europene şi vom desfiinţa camerele de gardă, iar cei care vor primi pacienţii vor fi numai medici specializaţi în medicina de urgenţă", a declarat dr. Tofolean. Aşa că, pînă ce spitalul se va moderniza, va fi aceeaşi aglomeraţie, supravegheată îndeaproape chiar de directorul unităţii.

