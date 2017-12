Dispar colegiile, se înființează postliceale la universități

Noul an universitar vine cu noutăți în ceea ce privește funcționarea instituțiilor de învățământ superior. Dacă, până acum, în cadrul universităților funcționau colegii unde admiterea era condiționată de diploma de Bacalaureat, începând cu anul 2014 - 2015, acest lucru se schimbă. După ce zilele trecute s-a vorbit despre posibilitatea tinerilor de a se înscrie la facultate fără Bacalaureat, ministrul Educației, Remus Pricopie, a venit cu o precizare care schimbă datele problemei. ”Sintagma de ”colegiu”, care apare în Ordonanța de Urgență, are același sens cu aceea de ”școală postliceală”, cu diferența că această formă de învățământ poate fi organizată și de universități”, informează ministrul Pricopie, într-un comunicat de presă. Astfel, colegiile devin, practic, școli postliceale, unde admiterea nu mai este condiționată de promovarea examenului maturității. ”Atât Legea Educaţiei Naţionale, cât şi metodologia recent adoptată reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar non-universitar. De altfel, metodologia conţine chiar în titlul său sintagma de ”învăţământ terţiar nonuniversitar”“, se precizează în comunicatul de presă. Până în acest an, colegiile erau încadrate la studii universitare de scurtă durată, spre deosebire de școlile postliceale, care erau încadrate la învățământul preuniversitar. Decizia Ministerului Educației de a permite universităților să înființeze școli postliceale este o măsură socială prin care sunt formați profesional tinerii care nu au reușit să promoveze Bacalaureatul. ”Era necesară o asemenea măsură pentru a reduce din presiunea socială, pentru că examenul de Bacalaureat nu avea decât rolul de a condiționa admiterea la facultate”, a precizat rectorul Universității ”Andrei Șaguna” (UAS) din Constanța, prof. Aurel Papari. Profesorul a anunțat că de săptămâna viitoare vor începe înscrierile pentru trei școli postliceale care vor fi înființate în cadrul UAS. Rectorul a spus că cei care vor învăța la postlicealele din cadrul universităților și vor promova examenul de Bac vor avea posibilitatea să se transfere la învățământul superior, în anul următor. Mai rezervat cu privire la modul în care vor funcționa școlile postliceale în cadrul universităților este rectorul Universității Maritime Constanța (UMC), conf. Violeta Ciucur. ”Mi se pare că lucrurile pot fi complicate, pentru că nu se spune dacă elevii au sau nu obligația să promoveze Bac-ul pentru eliberarea diplomelor care se obțin la final”, a declarat rectorul UMC. Ea a spus că, în cazul colegiului care funcționează la UMC, Bac-ul era obligatoriu. ”Absolvenții de colegiu pot obține brevet de la Autoritatea Navală Română. Acum nu știm dacă instituția va elibera brevete dacă nu există diploma de Bac”, a explicat conf. Ciucur. Rectorul UMC a adăugat că momentan nu crede că începând din acest an universitar vor funcționa școli profesionale în instituția pe care o conduce, pentru că nu sunt foarte clare normele și domeniile în care se pot înființa postliceale. Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) a anunțat că facultățile au posibilitatea de a înființa școli postliceale. ”Decizia aparține facultăților, dar va fi condiționată de cererea de specialiști în domeniu de pe piața muncii. În prezent și-au manifestat interesul pentru a înființa postliceale Facultățile de Construcții și de Științe Economice”, a precizat purtătorul de cuvânt al UOC, Daniel Citirigă. El a adăugat că metodologia ministerului prin care elevii își pot echivala examenele și trece în anul al doilea de facultate, dacă promovează Bac-ul, este interpretabilă. ”Este greu de echivalat materia de specialitate pe care o învață un student cu nivelul la care se va preda la postliceală unui elev fără Bac. Cel mai probabil vor fi echivalate unele discipline, în vreme ce pentru altele vor fi necesare diferențe”, a spus Citirigă.