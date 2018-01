Dispozitiv antiviol în India

O bijuterie care conține un sistem de alarmă a fost creată de cinci ingineri din India, pentru a ajuta la prevenirea violurilor în țara lor, unde datele oficiale arată că, anul trecut, s-au înregistrat, în medie, câte o sută de agresiuni sexuale pe zi. Comercializat pe internet sub numele de Safer, pandantivul cu piatră prețioasă are înglobat un microcip prin intermediul căruia se poate trimite un semnal de alarmă printr-o aplicație instalată pe telefonul mobil. Posesoarea acestei podoabe poate fi imediat localizată prin sistemul GPS, astfel încât să i se acorde ajutor în cel mai scurt timp. ”Ne-am gândit la un obiect care să nu încarce femeia, iar bijuteriile sunt obiecte pe care indiencele le iubesc. Ne-am dus la bijutieri și am constatat că pandativele cu pietre prețioase sunt cele mai solicitate produse”, a explicat Para Batra, directorul de vânzări de la firma Leaf, care comercializează noua bijuterie. Nu în ultimul rând, fabricanții și-au dorit să realizeze un element pasiv, care să nu poată fi folosit contra victimei, așa cum ar fi, de exemplu, un spray iritant care ar putea fi smuls și utilizat apoi chiar de agresor, a mai spus el.

Primul model al dispozitivului Safer ar urma să fie lansat în luna noiembrie și în magazine din mari orașe precum New Delhi, Bombay sau Bangalore, iar creatorii lui lucrează deja la perfecționarea acestuia, cu ajutorul poliției.