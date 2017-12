Dispută pentru play-off la Botoșani

Etapa a 16-a a Ligii 1 la fotbal începe vineri, la ora 18.00, la Botoșani, cu un duel pentru play-off, între echipa locală și FC Voluntari, oaspeții având doar varianta victoriei pentru a se menține în lupta pentru o clasare pe poziția a șasea la finalul sezonului regulat. Tot vineri, de la ora 20.30, ACS Poli Timișoara, ultima clasată, va încerca să profite de problemele din tabăra celor de la Pandurii Tg. Jiu și să obțină cele trei puncte puse în joc, în ciuda faptului că bănățenii vor evolua în deplasare.

Programul partidelor - vineri, 18 noiembrie, ora 18.00: FC Botoșani - FC Voluntari, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timișoara; sâmbătă, 19 noiembrie, ora 16.30: CSM Poli Iași - ASA Tg. Mureș, ora 19.00: Concordia Chiajna - FC Steaua București; duminică, 20 noiembrie, ora 17.30: CS Universitatea Craiova - Astra Giurgiu; luni, 21 noiembrie, ora 18.00: FC Viitorul - Gaz Metan Mediaș, ora 20.30: Dinamo București - CFR Cluj. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 33p (golaveraj: 22-10), 2. CS U. Craiova 30p (23-15), 3. Gaz Metan 26p (20-16), 4. FC VIITORUL 26p (18-16), 5. CFR 23p (26-12), 6. Dinamo 23p (26-17), 7. Botoșani 23p (23-16), 8. Pandurii 19p (15-18), 9. Voluntari 18p (21-22), 10. Astra 17p (15-20), 11. Concordia 13p (7-18), 12. Iași 12p (13-19), 13. ASA 2p (12-29), 14. ACS Poli 0p (14-27). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

FC STEAUA - DINAMO, ÎN SEMIFINALELE CUPEI LIGII

Joi seară, la Giurgiu, în sferturile de finală ale Cupei Ligii-Adeplast, formația Dinamo București s-a impus cu scorul de 5-2 (Gnohere 13, Palic 52, D. Popa 91, Hanca 104-pen., 115 / Alibec 48, Budescu 70-pen.), după prelungiri, în confruntarea cu Astra. Arbitrul Marcel Bîrsan a acordat trei cartonaşe roşii, dinamovistul V. Lazăr (min. 80), precum și „astralii” Fabricio (min. 103) și Nicoară (min. 107) fiind eliminați.

Dinamo s-a calificat astfel în semifinalele competiției, în care va înfrunta pe FC Steaua București, în celălalt duel pentru un loc în ultimul act urmând să se înfrunte echipele ASA Tg. Mureş şi ACS Poli Timişoara. Partidele din această fază a competiției sunt programate la 21 şi 22 decembrie 2016 (manșa tur) şi 1 şi 2 martie 2017 (manșa retur).

Înaintea startului întâlnirii de la Giurgiu s-a ţinut un moment de reculegere în memoria fostului internaţional Daniel „Didi” Prodan, decedat miercuri seară, la vârsta de 44 de ani, în urma unui infarct. La toate partidele programate în acest weekend se va ține un minut de reculegere în memoria lui Daniel Prodan.