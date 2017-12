Disputa privind preşedinţia Senatului, închisă în interiorul PSD

DECIZIE Problema înlocuirii lui Mircea Geoană de la preşedinţia Senatului rămâne în atenţia conducerii PSD. Preşedintele PSD Victor Ponta a declarat marţi seară că dacă în cadrul unei viitoare şedinţe a Biroului Permanent Naţional (BPN) sau a Comitetului Executiv Naţional (CExN) se va infirma decizia de înlocuire a lui Mircea Geoană de la şefia Senatului, atunci va demisiona ca preşedinte al PSD şi va convoca congres extraordinar. “În momentul în care o structură statutară a PSD infirmă viziunea mea şi a BPN-ului asupra “problemei Geoană” înseamnă că nu mai am sprijinul politic al colegilor mei şi trebuie să mă retrag. O ţară sau un partid nu poate fi condus împotriva voinţei cetăţenilor, respectiv a membrilor săi de partid. Am fost conştient şi am anunţat că nu intenţionez să rămân un lider al PSD prizonier al vechilor structuri din partid şi că dacă nu reuşesc să îi conving pe colegii mei de noua direcţie şi viziune a PSD prefer să las un alt preşedinte; eu nu voi fi niciodată un preşedinte ca Mircea Geoană”, a declarat Victor Ponta. Mircea Geoană a transmis o scrisoare CExN al PSD, prin care cere convocarea de urgenţă a acestui for şi atrage atenţia că pierderea preşedinţiei Senatului de către partid, prin încercarea de înlăturare a sa, ar aduce prejudicii social-democraţilor. “CExN se convoacă în mod ordinar o dată pe lună, următorul CExN va fi la sfârşitul lui noiembrie. Conform statutului, CExN-ul poate fi convocat extraordinar de preşedinte, de BPN ori de o treime din numărul membrilor săi. CExN-ul nu poate fi convocat doar că cere un membru de partid”, a spus Ponta.

APEL Senatorul PSD de Dolj, Olguţa Vasilescu, a declarat că deciziile conducerii centrale a partidului au caracter obligatoriu pentru orice membru al PSD. Având în vedere că în ultimele zile mai mulţi membri ai PSD, fie din conducerea centrală a partidului, fie din teritoriu, au exprimat opinii despre decizia BPN al PSD, secretarul general Liviu Dragnea le-a cerut membrilor PSD să se abţină de la declaraţii. “Eu cer tuturor colegilor mei ca în aceste zile să avem un moratoriu la declaraţiile publice, să ne întâlnim luni în BPN şi să luăm cea mai înţeleaptă decizie pentru acest partid şi USL. Victor Ponta este preşedintele ales al partidului şi are susţinerea tuturor membrilor. Mi-aş fi dorit să nu iasă nici domnul Iliescu, nici domnul Năstase să facă declaraţii pe această temă”, a declarat Dragnea. Fostul ministru de Interne în guvernarea Năstase, Ioan Rus a declarat că greii PSD ar face bine să-l sprijine pe Victor Ponta. “Nu sunt de acord cu excentricităţi şi cu idei dintr-acestea, care pot să submineze într-un fel sau altul unitatea partidului în jurul conducerii şi în jurul principiilor şi programelor pe care partidul le-a aprobat”, a declarat Ioan Rus. În ceea ce priveşte şedinţa Comisiei de Integritate condusă de Dan Şova, care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, nu se va decide excluderea lui Geoană din PSD. Doar se vor analiza problemele ridicate de conducerea PSD la adresa preşedintelui Senatului. Decizia de excludere nu poate fi luată decât de către BPN sau CexN.