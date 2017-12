Distracţie intensă prin cluburi

Acest weekend aduce noi distracţii prin cluburile constănţene, precum concerte rock sau evenimente cu diverse tematici, astfel încât cei mai mulţi dintre petrecăreţi să fie mulţumiţi, în funcţie de preferinţe şi stil.

HANGOVER ŞI PUNCH THERAPY, LIVE Pasionaţii de rock sunt aşteptaţi, sâmbătă seară, să petreacă împreună cu două trupe tinere, Punch Therapy şi The Hangover, care şi-au confirmat talentul în cadrul celei de-a V-a ediţii a „Highschool Fest”, festival de rock pentru liceeni. Evenimentul este programat de la ora 20.30, în clubul Phoenix, şi este inclus în cadrul proiectului cultural „Highschool Band”, susţinut de Event Services. Intrarea la eveniment este liberă, însă cei care au încredere în rock-ul... tânăr constănţean pot face o donaţie pentru artişti de 20 de lei.

Trupa The Hangover este formată din Vlad Dorian Cadariu - vocal şi chitară electrică, Alexandru Moraru - chitară bass, Cătălin Barbu - chitară electrică, Eusebio Răducanu - tobe. În luna aprilie, formaţia a câştigat mult-râvnitul trofeu al „Highschool Fest”.

Tot la festivalul rock pentru liceeni, băieţii de la Punch Therapy s-au clasat pe locul I. Trupa care promovează terapia prin muzică e formată din Radu Ştefan - solist vocal, Cristi Voicu - chitară solo, Andrei Canta - chitară ritmică, Darius Clenci - chitară bass, Adrian Culeţu - tobe.

PETRECERI Majoritatea cluburilor din oraş îşi aşteaptă „musafirii” în noaptea de sâmbătă cu petreceri tematice. Astfel, clubul Crush a pregătit evenimentul „Retro Night Party” cu DJ Afgo şi DJ Try, în cadrul căruia fetele vor fi răsfăţate cu cocktailuri din partea casei. Clubul Heaven’s Hell a pregătit pentru sâmbătă petrecerea „Hip-Hop versus Reggae”, cu intrare liberă, iar clubul Goblin a pregătit evenimentul „White Saturday”, cu dresscode vestimentar alb şi intrare liberă. În clubul Pride are loc petrecerea „Fresh Night”, în cadrul căreia vor mixa DJ Masse şi DJ Clau Laville, iar în clubul Fratelli are loc evenimentul „Deca Dance”, care va fi animat de DJ MK33.

KRYPTON UNPLUGGED Îndrăgita formaţie de rock Krypton revine, în acest weekend, la malul mării. Grupul va susţine un concert unplugged duminică, de la ora 21.00, în clubul Doors. Biletele se găsesc la sediul clubului, la preţul de 20 de lei.