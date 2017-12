Djokovic, forfait în finala de la Abu Dhabi

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 6 ATP, a câștigat turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, „Mubadala World Tennis Championship”, după ce a beneficiat de abandonul liderului mondial, sârbul Novak Djokovic, în finala competiției. Djokovic, care a trecut în semifinale de elveţianul Stan Wawrinka, cu scorul de 6-1, 6-2, a anunțat că are febră și nu poate juca în ultimul act al competiției. „Este întotdeauna plăcut să câștig un turneu, pentru că îți dă un plus de încredere. Am fost mulțumit de felul în care am jucat, astfel că este un start de an foarte bun. Ar fi fost perfect dacă s-ar fi disputat finala, mai ales că urma să-l întâlnesc pe Djokovic, dar nu a fost posibil din cauza problemelor sale medicale”, a spus britanicul. Nici Murray nu a fost ocolit de problemele medicale, plângându-se de dureri la umărul stâng în timpul partidei din semifinale, câștigată în fața spaniolului Rafael Nadal, cu scorul de 6-2, 6-0. Britanicul va fi supus unor investigaţii medicale înainte de a participa la Cupa „Hopman”.

Un alt turneu demonstrativ desfășurat săptămâna trecută, la Hua Hin, în Thailanda, a fost câștigat de tenismanul ceh Tomas Berdych, locul 7 ATP. Acesta s-a impus în ultimul act în fața canadianului Milos Raonic, nr. 8 mondial, cu scorul 7-6 (7/4), 6-3.