DLAF îl controlează pe Dan Barna dinanintea apariției anchetei Rise Project

Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, că, după apariţia anchetei din Rise Project, strategia PSD să-l prezinte ca pe un politician cu probleme penale, „asemeni lor”. El cere ca DLAF - Departamentul de Luptă Antifraudă, instituţie unică de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă al Uniunii Europene, să trimită de urgenţă documentele la DNA, pentru că ştie că „asta e comanda politică pe care au primit-o”. În schimb, DLAF îi dă candidatului USR la președinție o puernică lovitură transmitând că verificările pe proiectul „Punţi comunitare”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Alba şi în care a fost implicată şi firma lui Dan Barna, au fost declanşate anterior publicării informaţiilor de către Rise Project şi fără legătură cu demersurile jurnalistice. Totodată, șeful DLAF îi explică lui Dan Barna că nu primește instrucțiuni.

„Văd de câteva zile multă emoţie şi multă isterie, multă frustrare şi multă revoltă. O exacerbare de reacţii şi de limbaj din toate direcţiile. Evident că asta s-a dorit. Nu le încurajez pe niciuna şi fac apel din nou la calm şi raţiune. Lucrurile sunt mult mai simple decât se încearcă să fie prezentate. E dreptul fiecărui jurnalist deci şi a jurnalistilor de la Rise să producă material de presă şi dispună asupra folosirii după propriile credinţe şi valori. Nimeni nu are dreptul să conteste asta. E datoria instituţiilor publice cu atribuţii de control şi a instanţelor de judecată să aprecieze fapte şi să pronunţe decizii. Am fost şi voi fi la fel de deschis asupra oricărui aspect al muncii mele de 20 de ani în domeniul consultanţei pentru că nu am nimic de ascuns. Mă doare însă să văd membri ai familiei şi oameni grozavi şi oneşti, alături de care am muncit peste 10 ani şi alături de care aş merge până la capătul lumii, cum sunt afectaţi şi suferă pentru că sunt batjocoriţi din cauză că: <aşa e în campania electorală>”, a scris pe Facebook Dan Barna.

El opiniează că îi este foarte clar că obiectivul campaniei pe care PSD o desfăşoară împotriva sa este să îl înfăţişeze ca pe un politician cu probleme cu legea „asemeni lor”.

„Au început cu contractele cu statul, apoi cu paginile fake pe Facebook, iar acum folosesc articolul Rise ca să implice DLAF - un organism aflat în coordonarea directă a contracandidatei mele, Viorica Dăncilă. Dar finalul nu este aici. S-a ieşit din dezbaterea asupra unei anchete jurnalistice legitime. Intuiesc acum că următorul pas al campaniei lor este să mă ducă la DNA. Doar că eu am multă încredere în DNA, o instituţie care, fără a fi perfectă, şi-a demonstrat de multe ori profesionalismul şi independenţa. De aceea solicit DLAF să trimită de urgenţă documentele la DNA pentru că ştim că asta e comanda politică pe care au primit-o”, a adăugat Barna.

El menţionează că nu sunt nereguli în acele proiecte, că a răspuns deschis tuturor întrebărilor, atât jurnaliştilor de la Rise, cât şi colegilor din USR şi tuturor celor care au solicitat detalii despre acest subiect.

Proiectele de incluziune socială pe bani europeni, care implică firma lui Dan Barna, sunt verificate de către Departamentul pentru luptă antifraudă (DLAF), potrivit unui răspuns al instituţiei. În replică, USR a transmis că proiectele au mai fost investigate o dată, nefiind găsite nereguli.

Rise Project a publicat, marţi, un articol în care acuză firma lui Dan Barna că multe proiecte au eşuat, iar pe liderul USR, că ar fi ”supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”. În replică, liderul USR Dan Barna a sugerat că articolul apărut pe Rise Project are legătură cu candidatura sa la alegerile prezidenţiale.

DLAF: Verificările pe proiectul „Punţi comunitare”, declanşate anterior articolului Rise

DLAF susţine că verificările pe proiectul „Punţi comunitare”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Alba şi în care a fost implicată şi firma lui Dan Barna, liderul USR, au fost declanşate anterior publicării informaţiilor de către Rise Project şi fără legătură cu demersurile jurnalistice.

„Acţiunea de control referitoare la proiectul „Punţi comunitare”, cod SMIS 56760, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Alba, a fost declanşată anterior publicării informaţiilor de către Rise Project şi fără legătură cu demersurile jurnalistice. Verificările preliminare cu privire la proiectele „SES-am Deschide-te!”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Alba şi „Biblioteca Bunelor Practici. Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural”, al cărui beneficiar este Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG SRL, au fost demarate ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media privind posibile încălcări ale legii ce pot afecta interesele financiare ale UE în România, demers procedural obişnuit în activitatea instituţiei", precizează Departamentului pentru lupta antifraudă, într-o precizare remisă MEDIAFAX.

Reprezentanţii DLAF transmit că etapa verificărilor preliminare este premergătoare unei acţiuni de control şi are drept scop evaluarea primară a informaţiilor sesizate şi analiza necesităţii deschiderii unei acţiuni de control.

„Atât în etapa verificărilor preliminare, cât şi în etapa acţiunii de control, DLAF analizează modul de respectare a legii în proiectele verificate, stabilind, după caz, doar la finalul demersului DLAF, prin Nota de control, care sunt persoanele fizice sau juridice implicate în derularea proiectului şi dacă au fost identificate suspiciuni de fraudă care ar putea duce la urmărirea lor penală de către parchetul competent. Acţiunile de control se desfăşoară cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, precum şi a garanţiilor procedurale statuate de lege, inclusiv a prezumţiei de nevinovăţie recunoscute în cadrul procesului penal", precizează Departamentul.

Instituţia susţine că beneficiază, prin lege, de autonomie funcţională şi decizională.

„Deşi DLAF este, din punct de vedere organizatoric, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în coordonarea Prim-Ministrului, instituţia beneficiază, prin lege, de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte autorităţi şi instituţii publice şi acţionează ca atare. În consecinţă, Şeful Departamentului nu solicită şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoană în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea şi valorificarea actelor de control.DLAF respinge categoric orice asociere sau încercare de asociere a activităţii sale cu alte evenimente din spaţiul public şi reasigură opinia publică şi partenerii săi, naţionali sau europeni, de respectarea legii şi a procedurilor în vigoare, în îndeplinirea atribuţiilor sale de protejare a intereselor financiare ale UE în România", se mai arată în comunicatul de presă remis MEDIAFAX.