DNA, sperietoare politică

PIEDICI Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) este folosită pe post de sperietoare pentru funcţionari publici şi politicieni, iar din aceste motive România are de suferit. De acest fapt este convins premierul Victor Ponta, care a declarat, într-o emisiune de televiziune, că proiectele UE sunt blocate deoarece directorii cu atribuţii pe linie de absorbţie a fondurilor europene nu adoptă nicio decizie de frica DNA. „Încerc şi îmi sparg capul cu noul ministru al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, şi cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice să găsesc răspuns la întrebarea: De ce se blochează tot timpul fonduri europene sau licitaţii? În final, când am întrebat „Ce faceţi?”, mi s-a răspuns: „Nu ştim cum să facem, că ne ia DNA”. Am făcut o sută de instituţii, toate controlează. Deci, în România nu se ia nicio decizie, că te ia DNA”, a relatat Ponta.

ANCHETE MĂRUNTE Premierul a spus că DNA, care a fost gândită ca o instituţie de combatere a marii corupţii, a ajuns să ancheteze orice şef de filială a unui partid politic de comună. „E o problemă obiectivă, pe care am discutat-o cu secţia de procurori. L-am întrebat pe Morar: Cum a ajuns DNA să ancheteze la referendum oameni care au votat? Mi-a explicat un lucru care îmi scăpase din punct de vedere juridic: orice lider politic, şef de filială PSD, PDL sau PNL din comuna cea mai mică, doar pentru că e membru de partid, este anchetat de DNA. Mi se pare o prostie. DNA a fost construit pentru marea corupţie, nu ca să găseşti corupţia şefului de partid de la Dâlga. DNA, care a pornit de la ideea că va combate marea corupţie - miniştri, parlamentari, preşedinţi - a ajuns să fie acum o chestie care le face pe toate şi, de fapt, nu mai face nimic”, a spus Ponta.