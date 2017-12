Doar Astra?

Manșa retur a turului al treilea preliminar din UEFA Europa League, programată în această seară, nu găsește echipele noastre într-o situație favorabilă, singura care este foarte aproape de calificare fiind Astra Giurgiu, după acel hat-trick al lui Fatai din meciul tur. Un gol înscris la Liberec ar rezolva definitiv problema calificării, Astra putând spera la o toamnă europeană. După egalul din tur, Petrolul va avea cea mai dificilă misiune, mai ales pentru faptul că Viktoria i-a fost superioară în desfășurarea partidei de la Ploiești! CFR poate spera la calificare dacă joacă mult mai bine decât în ultimele partide oficiale din acest sezon! Pentru că, în meciul de la Minsk, clujenii nu au avut nicio ocazie reală de gol, partida fiind la discreția gazdelor. Evident, pe teren propriu, ceferiștii vor avea un ascendent moral, care-i poate ajuta să înscrie cel puțin un gol în meciul din această seară.

Programul echipelor românești - ora 19.00: Slovan Liberec - Astra Giurgiu (în tur: 0-3, în direct la Digi Sport 1); ora 20.30: CFR Cluj - Dinamo Minsk (în tur: 0-1, în direct la Look TV); ora 21.00: Viktoria Plzen - Petrolul Ploiești (în tur: 1-1, în direct la Digi Sport 1).

Celelalte partide de astăzi: Ermis Aradippou - Young Boys Berna (0-1 în tur); Chornomorets Odesa - RNK Split (0-2 în tur); FC Krasnodar - Diosgyori VTK (5-1 în tur); Molde FK - Zorya Luhansk (1-1 în tur); Esbjerg fB - Ruch Chorzow (0-0 în tur); Hapoel Kiryat Shmona - Dinamo Moscova (1-1 în tur); AIK Stockholm - FC Astana (1-1 în tur); Shakhtyor Soligorsk - Zulte Waregem (5-2 în tur); St. Polten - PSV Eindhoven (0-1 în tur); Lech Poznan - Stjarnan FC (0-1 în tur); Chikhura Sachkhere - Neftci Baku (0-0 în tur); Rosenborg Trondheim - Karabukspor (0-0 în tur); Hajduk Split - Shakhter Karagandy (2-4 în tur); Spartak Trnava - St. Johnstone (2-1 în tur); Atromitos FC - FK Sarajevo (2-1 în tur); Brondby IF - FC Bruges (0-3 în tur); Asteras Tripoli - FSV Mainz (0-1 în tur); FC Torino - IF Brommapojkarna (3-0 în tur); Olympique Lyon - Mlada Boleslav (4-1 în tur); Hull City - AS Trencin (0-0 în tur); FH Hafnarfjordur - IF Elfsborg (1-4 în tur); Metalurg Skopje - Omonia Nicosia (0-3 în tur); FC Aberdeen - Real Sociedad (0-2 în tur); Rio Ave - IFK Goteborg (1-0 în tur); Zimbru Chișinău - SV Grodig (2-1 în tur); HNK Rijeka - FC Vikingur (5-1 în tur).