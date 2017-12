Doi copii arşi, în stare gravă

Ajutorul pe calea aerului continuă! Doi copii de doi şi trei ani, care au suferit arsuri grave după ce patul în care stăteau a luat foc de la jarul din sobă, au fost transportaţi cu două elicoptere SMURD în Bucureşti, medicii de la Drobeta Turnu Severin fiind rezervaţi cu privire la şansele de supravieţuire ale unuia dintre ei. Elicopterele SMURD au aterizat, vineri, pe platforma sediului Poliţiei de Frontieră din Drobeta Turnu Severin, de unde i-au preluat din ambulanţe pe cei doi fraţi din Salcia. Victimele au fost, iniţial, transportate la Spitalul din Drobeta Turnu Severin, însă medicii din această unitate au decis că este nevoie de tratament de specialitate care nu poate fi efectuat în spitalul respectiv. Medicul Horia Ene, din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Mehedinţi, care a asigurat transportul uneia dintre victime de la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin până la elicopterul SMURD, s-a declarat rezervat cu privire la şansele de supravieţuire ale băiatului în vârstă de trei ani, care are arsuri de gradele II, III şi IV pe 50% din suprafaţa corpului. “Primul care a plecat a suferit arsuri foarte grave, acum pleacă fratele său mai mic. Acesta este stabil, respiră spontan. Vor fi transportaţi la Spitalul de Arşi din Bucureşti”, a adăugat doctorul Ene. Primarul comunei mehedinţene Salcia, unde locuiesc cei doi copii, Gelu Pantelimon, a declarat că nu a fost contactat de către autorităţile de la Protecţia Copilului, iar în acest caz nu s-a deschis nicio anchetă. “Provin dintr-o familie dezorganizată. Copiii erau îngrijiţi de bunicii din partea tatălui, întrucât mama lor i-a părăsit în toamna anului trecut”, a mai declarat Gelu Pantelimon. Lenuţa Boruja, bunica celor doi copii, a spus că i-a găsit arzând în pat. Potrivit medicilor, băiatul de trei ani, care are arsuri pe jumătate din corp, este în stare critică, în timp ce fratele său, de doi ani, are arsuri pe 30% din suprafaţa corpului.