Doi români răniți în atentatul de la Nisa

Doi cetățeni români au fost răniți în atentatul de la Nisa, informează ministerul Afacerilor Externe, citat de B1 TV. ”În continuarea informaţiilor transmise referitoare la atacul de la Nisa, Ministerul Afacerilor Externe informează că până la acest moment, printre decedaţi, nu au fost identificaţi cetăţeni români. Totodată, conform ultimelor informații disponibile, printre victimele rănite şi spitalizate se află doi cetăţeni români. O echipă consulară a oficiului consular român de la Marsilia s-a deplasat în cursul nopţii la Nisa şi este în legătură cu rudele persoanelor rănite”, se arată în comunicatul MAE. Deocamdată, niciun român nu a solicitat asistență consulară din partea autorităților române. MAE a pus la dispoziția cetățenilor români contactele telefonice ale Consulatului General la Marsilia +33 491221741, Ambasadei României la Paris +33 (0)147052966; +33 (0)147052755; +33 (0)145503997; +33 (0)147051040, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, autoritățile franceze au activat o linie verde pentru rudele victimelor, apelabilă la numărul: +33 493722222”, se arată într-uncomunicatal MAE. ”Din informaţiile pe care le avem, din fericire, nu există români decedaţi. Sunt două persoane rănite, însă ambasada, consulatul sunt în contact cu autorităţile locale. Din câte ştiu, sunt două persoane îngrijite medical şi Consulatul din Marsilia e în legătură cu autorităţile locale pentru a acorda asistenţă. Se pare că e vorba de români care locuiesc acolo”, a declarat ministrul Lazăr Comănescu laRealitatea TV.

Aproximativ 80 de persoane au murit şi peste o sută au fost rănite, dintre care 18 sunt în stare gravă, la Nisa, după ce un individ înarmat a intrat cu un camion în mulțimea care asista la un foc de artificii de Ziua Naţională a Franţei. Martorii susţin că la faţa locului s-ar fi auzit şi focuri de armă, înaintea atacului. Teroristul a fost ucis de poliţie.

MĂRTURII DIN INFERN

Un român s-a aflat la 50 de metri de locul masacrului de la Nisa. Avocatul Liviu Dăscălescu a povestit pentru Știrile B1 TV că a văzut imagini de coșmar, cu oameni disperați care s-au agățat de camionul care a intrat în mulțime, încercând să-l oprească. ”Am fost la 50 de metri. S-au terminat artificiile care erau de pe un vas. Erau zeci de mii de oameni în zona pieței. Am văzut la un moment dat că fug oameni, zeci de mii de oameni, cu cărucioare, copii. S-a blocat imediat, era foarte multă poliție în zonă, s-a blocat circulația, era o nebunie. M-am uitat la televizor, francezii dădeau concertul de la Paris și programul de pe Coasta de Azur. Apoi au început știrile. Un TIR alb a intrat. Au fost niște imagini de coșmar pentru că, pur și simplu, oamenii au vrut să oprească TIR-ul și s-au aruncat și s-au agățat de TIR. A fost o nebunie. A fost nebunia nebuniei”, a povestit românul.

Un alt român, care are o afacere la Nisa, a fost martor la clipele de groază care s-au petrecut în orașul din sudul Franței, în seara de 14 iulie. Într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV, Alexandru a povestit că și-a căutat disperat soția și copiii prin mulțime, după ce TIR-ul a intrat violent în mulțime. ”Film de groază. M-am aflat la vreo 20 de metri de hotel Negrescu. Am un resturant la Nisa și așteptam bucătarul ca să îl duc acasă. Dintr-o dată a început să se țipe. S-a trecut într-o viteză și toată lumea a început să țipe. Am deschis geamul și mi-au spus ”Moare lumea, fugiți, atentat”. Am plecat și mi-am adus aminte că soția și copiii erau afară să vadă artificiile. Am oprit mașina în intersecție și am fugit. Am văzut scaune rupte, bariere rupte, am văzut copii morți, femei, picioare rupte. S-a mers peste oameni. Film de groază. Alergam și sunam să îmi găsesc copiii. Familia mea este în siguranță. I-am găsit, au răspuns la telefon. Copiii sunt speriați. Sunt foarte mulți turiști acum la Nisa. Trebuia să mă întâlnesc cu foarte mulți români. Noroc că am putut să ne găsim la telefoane. Totul e baricadat peste tot, nu se știe nimic deocamdată. Totul s-a întâmplat la 22.26. La 22.24, cum s-a terminat focul de artificii, cum am ieșit pe strada principală, e vorba de un minut, două, a început lumea să țipe, să urle, să fugă în toate direcțiile. La ora aceea era interzisă circulația camionului pe promenadă. Camioanele care depășesc 3,5 tone nu au voie”, a povestit românul. Acesta a mai spus că dimineață, după atentat, orașul era pustiu. ”Străzile sunt pustii. Eu nu deschid azi restaurantul. Toată promenada e blocată de un cordon de securitate. Mai sunt corpuri acolo, pentru anchetă”, a mai povestit Alexandru.

