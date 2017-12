Doliu în sportul constănţean

Sportul constănţean a mai pierdut un om de valoare. Primul antrenor şi, totodată, descoperitorul lui Gică Hagi, Iosif Bükkösi, a încetat din viaţă luni, la Bucureşti. Considerat cel mai mare şlefuitor de talente al FC Farul, Bükkösi a fost operat luna trecută, în capitală, la Spitalul "Fundeni", din cauza unui hemangiom la ficat. Din păcate, după o lună la terapie intensivă, organismul său a cedat. Pe 12 august anul acesta, nea Ioji împlinise 70 de ani. Corpul neînsufleţit al antrenorului este depus la Cimitirul Central - Casa "Niculescu" (Strada Theodor Burada). Iosif Bükkösi va fi înmormîntat astăzi, la Cimitirul Municipal (Strada Baba Novac) din Constanţa. Cortegiul funerar va pleca de la Cimitirul Central - Casa "Niculescu", la ora 12.00, urmînd să se oprească şi la Stadionul "Farul". Dumnezeu să-l odihnească în pace!

O viaţă dedicată fotbalului

Născut pe 12 august 1936, Iosif Bükkösi a debutat la 10 ani, în oraşul natal, Mediaş, la echipa Sparta. A jucat apoi la Gaz Metan Mediaş, avîndu-l ca antrenor pe Ştefan Dobay. La 17 ani a fost selecţionat în tabăra naţională de juniori de la Cîmpulung Muscel. A evoluat de şapte ori în lotul naţional de juniori, de 22 de ori în lotul de tineret şi de patru ori în lotul B al României. A jucat pentru CCA (1956-1958), Dinamo Bucureşti (1958-1959), Dinamo Obor (1959-1962), Farul Constanţa (1962-1968) şi Portul Constanţa (1968-1972), unde şi-a încheiat cariera de jucător. În perioada 1971-1974 a fost antrenor la Portul, iar din 1974 a activat la Centrul de copii şi juniori de la FC Farul, cu o pauză de trei ani la Elpis. Din mîna regretatului şlefuitor de talente au ieşit jucători de referinţă pentru fotbalul constănţean şi internaţional: Matache, Mihale, Dan Rădulescu, Tararache, Popovici, Mănăilă, Dorel Zamfir, Borali, Marinof, Purcărea, Bratu, Răzvan Voicilă, Cîrîc, Mustacă, Ivan, Stere, Axinciuc, Chirea, Zicu şi Gheorghe Hagi.

Hagi nu va fi prezent la înmormîntare

Decesul lui Iosif Bükkösi i-a provocat un sentiment de mare tristeţe lui Gheorghe Hagi, care a spus că: "Pentru mine, Bükkösi a fost ca un al doilea tată. Acum, că nu mai este printre noi, simt o mare tristeţe în suflet. Ştiam că a trecut printr-o perioadă mai grea şi că nu îşi putea reveni după operaţie. Îmi pare foarte rău pentru el, Dumnezeu să-l ierte. Nu-l voi uita niciodată. Hagi a ţinut să îi mulţumească pentru ultima oară lui Iosif Bükkösi pentru tot ceea ce a făcut pentru el: "De la el am învăţat tot, el mi-a arătat tainele fotbalului. Practic este omul care m-a crescut. A fost un om extraordinar, care întreaga viaţă şi-a dedicat-o creşterii copiilor. A făcut numai bine în viaţă. Eu, chiar dacă am mai făcut-o de multe ori, vreau să îi mai mulţumesc o dată pentru ceea ce a făcut pentru mine". Gică Hagi şi-a exprimat regretul că nu va putea participa la înmormînarea lui Iosif Bükkösi, fiind în Spania pentru a urmări partidele Barcelona - Chelsea şi Real - Steaua, din etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor. "Îmi pare foarte rău că nu voi putea ajunge. Am vorbit însă cu soţia mea şi va merge ea acolo. Eu mă întorc în ţară săptămîna viitoare şi voi merge atunci la Constanţa", a menţionat Hagi.

Redacţia SPORT

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa deplînge moartea lui Iosif Bükkösi şi transmite sincere condoleanţe familiei în grelele momente prin care trece la despărţirea de un om deosebit. Dumnezeu să-l ierte!

Colectivul Departamentului Sport al Centrului Informaţional Telegraf & TV Neptun este alături de familia îndoliată, adînc îndurerată de încetarea din viaţă a celui ce a fost Iosif Bükkösi. Sincere condoleanţe!