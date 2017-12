Donaţii de carte rară pentru Biblioteca Judeţeană

Deşi sezonul estival nu reprezintă una dintre cele mai aglomerate perioade din timpul anului pentru sălile de lectură ale bibliotecilor, la Constanţa, secţiile de împrumut ale Bibliotecii Judeţene “Ioan N. Roman“ se bucură de numeroase solicitări din partea publicului cititor. Potrivit directorului adjunct al instituţiei, Adriana Gheorghiu, consumatorii de carte preferă să împrumute, în timpul verii, mai ales literatură de loisir (divertisment), dar sălile de împrumut şi de lectură sînt frecventate atît de studenţii care pregătesc examenele de licenţă, cît şi de elevi care solicită cărţi din bibliografia şcolară ce trebuie parcursă pînă la începutul anului şcolar.

Şi în perioada estivală, Biblioteca Judeţeană pune la dispoziţia cititorilor săi peste 1.000 de titluri noi, achiziţiile de carte din primele şase luni ale acestui an fiind de 2.100 de unităţi şi aproape 550 de donaţii. De menţionat este faptul că, în luna iulie, Bibliotecii Judeţene i-au fost donate două lucrări de excepţie. Prima dintre ele este o carte extrem de rară în bibliotecile în România, un album care prezintă o istorie a dezvoltării aeroporturilor de la începuturi şi pînă în prezent - “Airports in the first 100 years of flight“. Donaţia a fost făcută de prof. univ. dr. Vasile Reghintovski, cel care a oferit Bibliotecii Judeţene şi alte cărţi de aviaţie interesante. Albumul este ilustrat şi oferă informaţii inedite despre dezvoltarea celor mai mari aeroporturi internaţionale, precum cele de la Amsterdam, Copenhaga, Dusseldorf, Los Angeles, Toronto, Dubai, Singapore, Atena şi altele. O altă lucrare de excepţie intrată prin donaţie, în ultima lună, în patrimoniul instituţiei de cultură constănţene, este Dicţionarul român-hindi, editat de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Limbi Clasice şi Orientale, realizat de prof. univ. dr. P. Yidyasagar Dayal, din India şi asist. Ion Petrescu, apărut în anul 1978. De asemenea, o altă achiziţie deosebită o constituie volumele II şi VI din Manuscrisele eminesciene publicate de Editura Academiei Române.