“Dosariada”, în toi

Cozmin Guşă: "Talpeş e ofiţer activ, Meleşcanu e fost ofiţer acoperit"

Preşedintele PIN, Cozmin Guşă, a susţinut, ieri, într-o conferinţă de presă, că senatorul independent Ioan Talpeş "este încă ofiţer activ" şi că vicepreşedintele PNL Teodor Meleşcanu a fost, înainte de 1989, "ofiţer acoperit". Guşă a explicat că Talpeş "este un fost apropiat al familiei Ceauşescu şi este un fost şef al SIE care nu a făcut nimic pentru deconspirarea Securităţii". De asemenea, el a susţinut că Meleşcanu este "fost ofiţer acoperit": "Cei care vor să afle adevărul ar trebui să studieze ce făcea, în 1989, Meleşcanu, la Viena, foarte aproape de locul în care a fost sinucis Marin Ceauşescu. Ofiţerii acoperiţi ai fostei Securităţi au rămas, în mare parte, ofiţeri acoperiţi ai actualelor servicii secrete. Cred că este puţin probabil ca o asemenea calitate a acestuia să apară public". Liderul PIN a apreciat că în jurul CNSAS are loc o "mascaradă de negocieri subterane", din cauză că, în această săptămînă, vor fi luate în discuţia Colegiului "nume grele", cum ar fi Cristian Rădulescu, liderul grupului PD din Camera Deputaţilor. “Domnul Turianu, care a fost propus de către Cristian Rădulescu ca membru în CNSAS, a început o muncă asiduă de discuţii subterane cu toată lumea", a spus Guşă. El a afirmat că, precedentul fiind creat, acesta va funcţiona la nivelul tuturor partidelor: "Marko Bela este liderul UDMR. Cum cineva din CNSAS ar putea să spună că acesta nu a făcut poliţie politică, în condiţiile în care el a recunoscut public că dădea informări la Securitate despre colegii săi scriitori din Ungaria care vizitau România?! Mai sînt şi cazurile lui Gyorgy Frunda sau Verestoy Attila". Guşă nu l-a uitat nici pe liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor: "Sînt cunoscute informările şi discuţiile pe care le avea înainte de 1989. Are şi el un reprezentant în CNSAS, pe domnul Buchet. Normal că şi el doreşte să ia parte la acest tîrg cu toată lumea". Liderul PIN a mai susţinut că are "semnale clare" că la CNSAS este un blocaj în privinţa deconspirării Securităţii şi consideră că "domnii de la CNSAS mai au o datorie: după ce deconspiră un parlamentar trebuie să sesizeze Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie". O altă nemulţumire a lui Guşă o reprezintă şi decizia CNSAS de a vota secret, doar cu "Da" sau "Nu", deoarece se lasă loc pentru "jocuri de culise". "Partidele au început deja negocieri subterane, pentru ca verdictul în cazul liderilor lor să fie unul comod", a afirmat liderul PIN, adăugînd că, potrivit articolului 16 din Regulamentul de funcţionare al CNSAS, răspunderea votului membrilor Colegiului este individuală.

Talpeş: "Guşă se zbate pentru poziţia de loază naţională"

"Cozmin Guşă vrea să demonstreze electoratului, prin declaraţiile sale, că se zbate pentru poziţia de loază naţională", a declarat, ieri, senatorul independent Ioan Talpeş, în replică la acuzaţiile liderului PIN potrivit cărora el ar fi "încă ofiţer activ", că a avut legături cu familia Ceauşescu şi că, în calitate de şef al SIE, nu a făcut nimic pentru deconspirarea Securităţii. Talpeş a a apreciat că declaraţiile lui Guşă nu mai au nevoie de niciun comentariu. Fostul şef al SIE a precizat că singurul membru al familiei Ceauşescu pe care l-a cunoscut a fost generalul Ilie Ceauşescu. Referitor la acuzaţiile lui Guşă conform cărora nu a făcut nimic cît a fost director al SIE pentru deconspirarea Securităţii, Talpeş a precizat: "Numai un ofiţer SIE ar putea spune aşa ceva, însă nu este cazul acestei loaze. El, împreună cu acea doamnă care îl însoţeşte şi care apare mereu la televizor, spun numai loaze". Talpeş a precizat că nu a fost ofiţer SIE, ci directorul acestei instituţii, a amintit că ieşit la pensie în anul 1997 şi că, de atunci, este în afara oricărei obligaţii, mai puţin a celei care rezultă din statutul de ofiţer în rezervă al armatei.

Meleşcanu: "N-am fost nici ofiţer acoperit, nici descoperit al Securităţii"

Vicepreşedintele PNL Teodor Meleşcanu a declarat, la rîndul său, că nu a fost ofiţer acoperit al Securităţii, precizînd că acuzaţiile pe care i le-a adus în acest sens preşedintele PIN, Cozmin Guşă, se înscriu în "declaraţiile teribile" ale acestuia: "N-am fost nici ofiţer acoperit, nici descoperit al Securităţii. Aşa-zisele dezvăluiri ale domnului Guşă nu au nici o bază reală, ele se înscriu în declaraţiile teribile cu care acesta ne-a obişnuit". El a adăugat că, alături de 155 de liberali, a solicitat CNSAS verificarea dosarelor şi că, dacă este nevoie, va face public dosarul său. "În aceste condiţii, din punctul meu de vedere, orice discuţie pe această temă este lipsită de sens. Văd că sînt, totuşi, unii care se bagă singuri în seamă, că tot e sezonul dosariadei", a conchis liberalul.