Două constănțence, premiate de ambasadorul Franței

Ambasadorul Franței la București, Excelența Sa François Saint-Paul, a sosit, sâmbătă, la Constanța, pentru a înmâna ordinul „Palmes Académiques” în grad de Ofițer președintelui Alianței Franceze din localitate (AFC), Ileana Meheleanu, și aceeași înaltă distincție, în grad de Cavaler, directorului de cursuri, Marinela Mitrenga. „Republica Franceză recunoaște în acest fel serviciile dvs. eminente în domeniul cunoașterii, educației, francofoniei, tinereții, dar mai ales în domeniul întăririi legăturilor pe care ați știut să le realizați între țările noastre de-a lungul carierelor dvs.”, a spus ambasadorul Franței, ES François Saint-Paul.

Ileana Meheleanu, membră fondatoare a AFC, în urmă cu un sfert de veac, vicepreședinte, din 1992, și apoi, din 1996, președinte al acestei instituții, și-a amintit că în urmă cu 18 ani, când a primit ordinul „Palmes Académiques”, în grad de Cavaler, avea o mulțime de visuri, speranțe și proiecte, iar acum, privind în urmă, este bucuroasă că o bună parte dintre ele s-au împlinit. Aceasta a mai spus că nu ar fi putut să primească noua distincție „Palmes Académiques”, în grad de Ofițer, fără susținerea partenerilor săi: liceele bilingve, școlile, universitățile Constanței, Muzeul de Artă, Camera de Comerț, Industrie și Navigație, mulțumind totodată colegilor de la AFC, elevilor și familiei. „Acest moment nu ar fi fost posibil dacă Alianța Franceză Constanța nu ar fi beneficiat de-a lungul acestor ani de sprijinul constant al Ambasadei Franței, al Institutului Francez din România și al altor structuri franceze care ne-au ajutat de fiecare dată ori de câte ori am avut nevoie de a fi sfătuiți și ajutați”, a spus Ileana Meheleanu.

„VOI RĂMÂNE FIDELĂ PRINCIPIILOR ALIANȚEI, CARE M-A ÎNVĂȚAT FOARTE MULTE LUCRURI“

Președintele AFC a vorbit de suișurile și coborâșurile celor aproape 20 de ani care s-au scurs de la primirea primei medalii. „Poate că au fost și decepții, dar și momente de mari bucurii și satisfacții. Însă, cu cât obstacolele sunt mai mari, cu atât satisfacțiile sunt trăite cu o mai mare intensitate (...) Voi rămâne fidelă principiilor Alianței, care m-a învățat foarte multe lucruri, mai ales cele referitoare la modul de a lucra și la încredere. Aceste lucruri mi-au călăuzit cariera”, a mai spus președintele AFC, Ileana Meheleanu. Aceasta a dedicat, „privind spre viitor”, cea de-a doua medalie „Palmes Académiques” nepotului său, Tudor. „Sper că într-o zi va iubi franceza ca și mine și că va continua tradiția și poate că într-o zi va obține și el o asemenea distincție”, a conchis Ileana Meheleanu.

„LIMBA FRANCEZĂ A FOST ȘI O ȘANSĂ DE A MĂ CUNOAȘTE MAI BINE ȘI A MĂ PERFECȚIONA”

În discursul său de mulțumire, directorul de cursuri al AFC, Marinela Mitrenga, a vorbit despre satisfacțiile pe care i le-a adus limba lui Moliere în cei peste 30 de ani de carieră pedagogică. „Această distincție încununează întreaga mea activitate. Limba franceză, de-a lungul vieții mele, mi-a oferit și alte recompense. Mi-a dat șansa să întâlnesc câteva echipe extraordinare cu care am lucrat, echipa Institutului Francez, echipa Alianței Franceze, echipa Liceului „Călinescu”... Limba franceză a fost și o șansă de mă cunoaște mai bine și a mă perfecționa. Tot prin intermediul limbii franceze am întâlnit oameni extrem de valoroși, personalități pe care nu aș fi avut șansa să le întâlnesc. Toate aceste lucruri recompensează implicarea pe care am depus-o în activitatea mea, o activitate de 33 de ani la catedră”, a spus Marinela Mitrenga.

Atât președintele AFC, Ileana Meheleanu, cât și directorul de cursuri Marinela Mitrenga i-au mulțumit ambasadorului Franței, ES François Saint-Paul, pentru onorantul gest de a veni la Constanța pentru a le înmâna personal medaliile „Palmes Académiques”.

„ESTE UN AVANTAJ FAPTUL CĂ ORAȘUL CONSTANȚA ARE O ALIANȚĂ FRANCEZĂ”

„Sunt foarte fericit că am venit la Alianța Franceză din Constanța pentru a înmâna decorațiile „Palmes Académiques“ celor două personalități eminente ale orașului, doamna Meheleanu și doamna Mitrenga. Sper că este un lucru deosebit pentru orașul Constanța, care este un oraș deschis spre lume, faptul că posedă o Alianță Franceză care este deschisă spre limba franceză, spre lumea francofonă. Este un avantaj faptul că orașul Constanța are o Alianță Franceză, care este importantă atât pentru acest oraș, cât și pentru noi, francezii”, a conchis ambasadorul Franței, ES François Saint-Paul

La eveniment au mai fost prezenți, pe lângă prefectul Constanței, Adrian Nicolaescu, consulul onorific al Franței la Constanța, Doru Glăvan, decanul Facultății de Litere a Universității „Ovidius”, conf. univ. dr. Cristina Tamaș, precum și directorul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, prof. dr. Vasile Nicoară.

Ordinul „Palmes Académiques” este o distincție instituită pe 4 octombrie 1955 de președinția Republicii Franceze, reluând o tradiție creată de Napoléon Bonaparte pentru a-i onora pe membrii eminenți ai corpului universitar din Franța. Decorația recompensează persoane din învățământ care au adus servicii remarcabile educației, iar pe plan extern, pe cei care contribuie activ la apărarea și răspândirea limbii și culturii franceze în lume.

