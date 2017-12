Două persoane au fost găsite decedate într-o locuință din Constanța

Două persoane au fost găsite decedate luni dimineață într-o casă situată pe strada Bogdan Vasile, din municipiul Constanța. Victimele, proprietara imobilului și un bărbat, zăceau fără suflare pe pat. Descoperirea macabră a fost făcută de un chiriaș care a apelat linia unică 112, îngrijorat că femeia nu îi mai răspundea la telefon. Oamenii legii spun că pe cadavre nu există urme de violență, așa că cea mai plauzibilă ipoteză este aceea că cei doi au murit în urma unor scăpări de gaz dintr-o butelie pe care o foloseau pentru a se încălzi.

Polițiștii au pornit o anchetă pentru a elucida împrejurările exacte în care două persoane și-au pierdut viața într-un imobil situat pe strada Bogdan Vasile, din municipiul Constanța. Autoritățile au intrat în alertă luni dimineață, atunci când o persoană ce închiriase o cameră în casa respectivă a apelat linia unică 112 și a cerut ajutor, spunând că locuința este încuiată și că proprietara nu răspunde la telefon. La fața locului s-au deplasat polițiștii, medicii, dar și pompierii militari. Aceștia din urmă au spart ușa. În secundele următoare, oamenii legii au intrat în imobil și au descoperit două persoane ce zăceau fără suflare pe pat. Este vorba despre proprietara casei, în vârstă de 64 de ani, și despre un bărbat ce urmează să fie identificat. Din păcate, medicii care au sosit la fața locului nu au mai putut face nimic altceva decât să constate decesul celor două victime.

"Eu am sunat la 112. Doamna nu mai răspundea deloc la telefon și m-am gândit că poate s-a întâmplat ceva. Au venit aici cei de la Poliție și pompierii și am înțeles că au găsit două persoane moarte în casă. Ea se încălzea cu un arzător cu butelie. A scos sobele de teracotă ca să se conecteze la rețeaua de gaz, dar a venit iarna și nu a mai apucat să facă treaba asta", a povestit chiriașul care a alertat autoritățile. "Nu știu ce s-a întâmplat. Nu am mai văzut-o pe doamna de dinainte de Crăciun. Părea în regulă atunci. O mătușă m-a sunat acum și mi-a spus că e multă lume aici", a declarat un alt chiriaș.

Criminaliștii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au pornit cercetările la fața locului. Surse judiciare spun că pe trupurile neînsuflețite nu au fost descoperite urme de violență. În plus, imobilul nu era răvășit, iar în cameră a fost găsită și o sumă de bani. Anchetatorii nu exclud pentru moment nicio ipoteză, dar cea mai plauzibilă variantă pare cea a unei scăpări de gaz în urma căreia cei doi au murit asfixiați. Polițiștii vor afla mai multe după ce medicii legiști vor efectua necropsiile și vor stabili ce a provocat această tragedie. Pompierii au atras atenția în repetate rânduri, de-a lungul timpului, asupra riscurilor pe care le implică folosirea mijloacelor de încălzire improvizate.