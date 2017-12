Două studente și angajate din Constanța, premiate de angajator

Aflat deja la a X-a ediție, programul Bursele McDonald’s sprijină tinerii aflați la început de carieră cu rezultate deosebite atât la învățătură, cât și la locul de muncă. În demersul său constant de susținere a educației, compania a premiat 36 de angajați cu burse în valoare de 72.000 de lei și a ajuns în cei 10 ani de program la un total de 269 de burse de merit oferite, însumând 538.000 de lei. “Zi de zi întâlnim zeci de tineri care vor să facă parte din familia McDonald’s. Sunt oameni ambițioși, pasionați, cu planuri de dezvoltare profesională și dedicați proiectelor în care sunt implicați. Ei sunt cei care vin cu zâmbetul pe buze la muncă, sunt perseverenți în privința studiilor și reușesc nu numai să le îmbine într-o zi pe amândouă, dar și să aibă rezultate impresionante. Ne asumăm 100% responsabilitatea de formator, peste 27.000 de persoane trecând deja prin școala McDonald’s, și ne mândrim cu un program de beneficii și motivare complex, ce ia în considerare fiecare etapă de dezvoltare a angajaților noștri”, a declarat Daniel Boaje, director general. Cei 36 de câştigători din acest an au fost desemnaţi pe baza unui proces de selecţie desfăşurat în perioada 23 martie - 6 aprilie 2016. Pentru a fi eligibil, candidatul trebuia să fi obţinut cel puţin media 8 de absolvire a anului universitar precedent sau cel puţin nota 8 la admitere, în cazul studenţilor din primul an. De asemenea, au fost luate în considerare recomandările profesorilor şi performanţa la locul de muncă. De la Constanța, două tinere studente beneficiază de burse în acest an. Este vorba de angajatele Mădălina Irina Martian și Raluca-Andreea Udrea.