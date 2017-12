Dr. Dre, cel mai bine plătit muzician din 2014

Producătorul muzical şi cântăreţul Dr. Dre a fost numit cel mai bine plătit muzician din anul 2014, cu venituri estimate la 620 de milioane de dolari, potrivit unui top întocmit de revista ”Forbes”. Potrivit editorilor revistei americane, veniturile lui Dr. Dre provin din muzică şi din compania de electronice Beats, al cărei cofondator este - aceasta fiind înfiinţată în 2008 - şi pe care producătorul muzical a vândut-o către Apple, în luna mai a acestui an, pentru trei miliarde de dolari. Beats produce o gamă de căşti audio. Câştigurile din 2014 înregistrate de Dr. Dre sunt cele mai mari pe care le-a obţinut un muzician vreodată, potrivit ”Forbes”.

Pe locul al doilea în topul Forbes s-a situat cântăreaţa Beyonce, cu venituri de aproape şase ori mai mici decât titularul primului loc. Beyonce a avut, în 2014, venituri estimate la 115 milioane de dolari, câştigurile fiind generate de lansarea-surpriză, în decembrie 2013, a unui album cu mare succes la public, de turneul solo şi de o serie de concerte susţinute alături de soţul său, Jay-Z, care s-a clasat pe locul al 12-lea, cu 60 de milioane de dolari. De asemenea, Beyonce a mai obţinut venituri din contracte publicitare cu Pepsi şi H&M. Trupa The Eagles ocupă locul al treilea, cu venituri estimate la 100 de milioane de dolari, cea mai mare parte a acestora fiind generată de turneul History Of The Eagles. Locul al patrulea revine cântăreţului Jon Bon Jovi, cu venituri de 82 de milioane de dolari, iar pe locul al cincilea se situează Bruce Springsteen, cu 81 de milioane de dolari. Tânărul cântăreţ Justin Bieber, cu câştiguri de 80 de milioane de dolari, ocupă poziţia a şasea a topului. Trupa britanică One Direction este clasată pe poziţia a şaptea, cu venituri de 75 de milioane de dolari, iar Paul McCartney ocupă locul al optulea, cu 71 de milioane de dolari. Locul 9 revine DJ-ului scoţian Calvin Harris, cu venituri estimate la 66 de milioane de dolari, urmat, pe poziţia a zecea a topului, de cântăreţul de muzică country Toby Keith, cu câştiguri de 65 de milioane.

În 2013, locul întâi al topului Forbes al celor mai bine plătiţi muzicieni, la nivel mondial, a revenit cântăreţei Madonna, care a avut, anul trecut, venituri de 125 de milioane de dolari, dar anul acesta nu a intrat nici măcar în top 30. Printre alte nume cunoscute al muzicii care au fost incluse în lista Forbes din 2014 se află Taylor Swift, pe locul 11, cu 64 de milioane de dolari, Pink, pe locul 16, cu 52 de milioane de dolari, şi trupa The Rolling Stones, pe locul 19, cu 47 de milioane de dolari.