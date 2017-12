Dragă FMI, avem şi noi Internet

LA UNGURI SE POATE, LA NOI NU! Da, şi chiar un internet extrem de performant, al doilea în lume ca viteză după Coreea de Sud. Ce-nseamnă asta? Păi, e simplu. Am intrat pe imf.org şi am dat de raportul de ţară pentru Ungaria. L-am fi băgat în Google Translate, dar ştim şi noi engleză, trăiască filmele cu Arnold şi Bruce Willis! Şi ce să vezi şi să nu crezi - propui o lege a falimentului personal (da, da, aceeaşi pe care ai refuzat-o României!) ca soluţie la criza creditului neperformant. „Establishing a personal insolvency framework would also help expedite de portfolio cleaning process” - aşa scrie în raport, negru pe alb. În traducere, implementarea falimentului personal va accelera procesul de curăţare a portofoliilor de credite neperformante. Nu ştim sincer cum număraţi voi - poate o fi de la sistemul imperial, vă mai încurcaţi în inci, iarzi şi livre, naiba ştie - dar nivelul creditelor stricate din Ungaria este mult mai mic decât al nostru. Poate sună a laudă, dar vă asigurăm că nu e cazul. Ştim şi noi ce-i rău şi ce-i mai puţin rău. De foarte mult bine n-am suferit încă. În prezent, România are 20% credite neperformante, şi, conform estimărilor analiştilor, va ajunge lejer la 30% dacă nu se iau oareşce măsuri. Uite, FMI-ule, dacă nu ne crezi pe noi, ăştia de la Telegraf Constanţa, poate îl crezi pe guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, pe la care nu prea treci când vii în vizită, că te cam pune la respect. De la el avem datele despre creditul neperformant, ca să ştii.

CETĂŢENII, DISCRIMINAŢI „Dacă legea falimentului personal în Ungaria ar duce la creştere economică, de ce nu oferă FMI aceeaşi soluţie şi României? Şi noi avem nevoie de creştere economică. Dacă Fondul nu este interesat de creşterea PIB-ului nostru, poate e interesat de discriminarea crasă care există acum în economie: statul poate să dea faliment, băncile pot să se ascundă de creditori prin insolvenţă sau să fie salvate de stat, corporaţiile pot să intre în incapacitate de plată şi să se restructureze... numai cetăţenii plătitori de taxe nu au dreptul”, notează, pe blogul său, analistul Florin Cîţu, un economist foarte realist, care n-a pus niciodată botul la tâmpeniile tale criptice. Să ştii că asta nu înseamnă că te considerăm un pic încet la minte. Doamne fereşte / God forbid! În raportul de ţară pentru Ungaria se vede clar că ştii cum funcţionează o economie şi cum trebuie acţionat pentru a împinge un stat înapoi pe plus. „E clar însă că FMI a fost mult prea blând cu autorităţile din România şi că, închizând ochii la multe întârzieri şi scăpări, a participat la reducerea creşterii potenţiale”, mai spune Cîţu. Ce zici de asta, dragă FMI? Comentezi?