Dragnea: Am refuzat să supun la vot excluderea lui Chirica

20:04:36 / 22 Februarie 2017

Paznic la stana :))

Pai sigur,l-ai "gratiat"pe singurul care a spus in mediul public adevarul despre voi cei care dirijati P.S.D-ul.Era si culmea sa nu-l tineti pe Chirica macar sub observatie.Stai linistit,Chirica isi va gasi in viitor un partid fara dictatori.Tara de fapt are nevoie de oameni precum Chirica.Succes la guvernare.Cu pomenile electorale,tot inainte!Auzi tovarase,vezi sa nu cheltuiti mai mult decat va permiteti.Da de fapt nota de plata o achitam noi,fraierii contribuabili la bugetul de stat ca voi faceti baie la vara cu purceii in Bahamas unde este insula aia exotica!