Dragnea: Nu vreau să fac alianță cu UDMR la guvernare. Punct!

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că nu va face după alegerile parlamentare din 11 decembrie alianță cu UDMR la guvernare, reafirmând că singurii parteneri de alianță rămân cei de la ALDE, cu care speră să treacă de 50 % pentru a forma un cabinet.

Dragnea a subliniat, de altfel, "că primul și singurul aliat" este ALDE.

Întrebat dacă va discuta totuși cu UDMR, în cazul în care ALDE nu intră în Parlament, Dragnea a negat.

"Dar de ce să discutăm asta? Eu nu vreau să facem alianță cu UDMR-ul la guvernare. Punct! Eu cred și sper că românii vor acorda suficiente voturi PSD-ului și colegilor de la ALDE, în așa fel încât împreună să putem guverna în România așa cum își doresc românii, pentru o viață mai bună. Dacă nu vom avea aceste voturi, de ce să vorbim despre variante de prim-ministru? Dacă românii o să aibă mai multă încredere în niște cuvinte fără acoperire și niște oameni care au foarte slabă moralitate, arătând în ultimele zile lucrul ăsta, atunci asta e soarta. Nu am planul B, planul C, planul D, planul E", a declarat liderul PSD, la Antena 3.

El a adăugat că nici cu PNL nu va face un guvern de largă uniune națională, din cel puțin două motive.

"Ca să poți să faci un guvern din cel puțin două partide trebuie ca acele partide, oamenii din acele partide să fie cât de cât compatibili. (...) Ce-i acum în PNL, vorbim de PNL și de PDL-ul lui Băsescu, este imposibil să existe compatibilitate și colaborare cu PSD-ul. Este imposibil. Și atunci, ca să pornim într-un guvern, într-un act de guvernare, pe care să-l distrugem peste șapte luni de zile, eu nu vreau să duc PSD-ul în această aventură, că înseamnă să duci țara, ne batem joc de votul celor care se prezintă în 11 decembrie. Al doilea motiv îl reprezintă lipsa totală de viziune pentru dezvoltarea României pe care au arătat-o în aceste luni. Adică, nu au niciun fel de viziune. (...) Sper ca PSD și ALDE să facă peste 50%, dar asta o vor hotărî românii. Dar, deocamdată, văd că avem în fața noastră ca și adversari niște oameni care fiecare la rândul lui ori nu respectă Constituția, ori nu respectă legile, ori nu au niciun fel de moralitate", a argumentat el.

Liviu Dragnea a amintit că nu va avansa un nume de premier până la alegerile din decembrie pentru că este posibil ca după ce românii îl votează, "să pățească ceva" și votanții să fie dezamăgiți.

"Eu discut foarte deschis și sincer, avem varianta premier Dacian Cioloș, care este un premier mondial de fapt, fără niciun program de guvernare, și avem PSD, care promovează un program de guvernare. Nu spun Cioloș, spun Ionescu. Dacă noi mergem pe varianta este un om providențial, un 'Mesia', care nu trebuie să ne spună nouă ce are de gând să facă (...) și mizăm totul pe asta, Doamne ferește, Ionescu, nu altcineva pățește ceva. Și nu mai poate fi prim-ministru. Eu care am votat cu partidul care l-a votat pe Ionescu de la ce mă aștept? Că ei o să spună 'Ionescu nu mai poate?' 'Dar ce problemă aveți?' 'Păi nu avem, dar l-am votat pe Ionescu, că am avut încredere în el'. 'Da, dar nu mai e Ionescu'. Eu nu am înșelat niciodată încrederea nimănui, n-o să înșel nici acum încrederea celor care vor da votul pentru PSD", a motivat președintele PSD.