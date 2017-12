Dragnea o ia de la capăt în dosarul „Bombonica“!

15:03:49 / 06 Septembrie 2017

Hai , ca macane ...

Dragnea si Tariceanu sunt cei mai alunecosi mafioti din acest spatiu . Au furat pe rupte , iar acum au cozi de topor care sa-i salveze , desi , mi-e greu sa cred ca vor putea scapa . In alta ordine de idei , dosarul nu se reia de la zero , cum gresit s-a inteles , ci judecarea incepe , procedural , cu primii pasi , dar probele administrate raman valabile , daca judecatorul nu se exprima altcumva . Adica , poate sa ceara noi audieri , expertize contabile etc., dar cele deja administrate pot ramane in picioare . Acum ca papagalii lui Dragnea se bucura aiurea , trebuie sa stie ca judecatoarea care s-a retras , s-a retras pentru ca probele administrate aratau clar vinovatia ipochimenilor si iminenta condamnare . Un alt judecator nu poate sa scoata nevinovati asemenea lichele , cand probele arata ce arata ...