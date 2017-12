Dragnea: Regret că am cedat propunerii PSD Argeş de a semna candidatura lui Rădulescu

18:16:01 / 18 Martie 2017

Dragneo,sa fie clar un aspect:

Partidul "tau" e format in proportie covarsitoare,din indivizi certati cu legea,adica "puscariabili"oricand.De fapt toate partidele de la romanika sunt in aceeasi situatie mai mult sau mai putin.Dar noi de tine ne luam primul,ca de fapt tu esti ala care tragi sforile in deciziile importante.Pupincuristii tai sunt la datorie,dar sa vedem cat?