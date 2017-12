Drepturile de autor, eliminate din baza de calcul a contribuţiilor sociale

“Veniturile din drepturile de autor şi drepturile intelectuale nu vor fi afectate de noua reglementare privind extinderea plăţii contribuţiilor sociale la toate tipurile de venituri”, a declarat, ieri, ministrul Finanţelor, Varujan Vosganian. Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanţă de Urgenţă prin care lărgeşte baza de calcul a contribuţiilor sociale la toate veniturile, precum primele şi alte stimulente financiare. “Nu sînt purtătoare de contribuţii drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală. Singurele cauze, rarisime la scara naţională, purtătoare de contribuţii, cîteva sute la nivelul ţării, sînt acelea în care anumite persoane nu au niciun venit de natură salarială, decît drepturile de autor. Pentru aceste persoane se calculează, indiferent cît cîştigă, contribuţiile la nivelul salariului minim, pentru că, vreodată, dacă vor avea nevoie de spitalizare sau dacă vor ca statul să le asigure o pensie, să aibă din ce s-o facă\", a spus Vosganian.

Salariul, primele, bonusurile, alte participaţii la beneficii se impozitează, cu excepţia dividendelor, a adăugat ministrul. \"Am eliminat drepturile de autor din baza de calcul a contribuţiilor sociale, întrucît veniturile ce decurg din drepturi de proprietate trebuie să aibă un alt regim fiscal, ele trebuie să aibă alt regim, nu sînt drepturi la muncă, sînt drepturi de proprietate\", a precizat Vosganian. În vederea urgentării stabilirii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, actul normativ lărgeşte baza de calcul a contribuţiilor sociale datorate de angajatori şi angajaţi, prin includerea tuturor veniturilor brute, realizate lunar. Dacă în prevederile anterioare, baza de calcul pentru contribuţiile sociale era salariul de bază plus sporurile cu caracter permanent, noile prevederi o extind la toate veniturile brute realizate, adăugîndu-se la salariu sumele din prime, stimulente etc. Astfel, pentru persoanele angajate care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, baza de calcul este venitul brut realizat lunar.

Pentru alţi lucrători angajaţi cu alte tipuri de contract, contribuţiile sociale se vor calcula pornind de la venitul lunar asigurat înscris în declaraţia sau contractul de asigurare socială. Pentru angajatori, baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale va fi suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale. Lărgirea bazei de calcul pentru contribuţiile sociale constituie şi o bază pentru o viitoare reducere a cotelor de contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori şi angajaţi la bugetul asigurărilor pentru şomaj.