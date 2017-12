Drumul dintre Runcu şi Nistoreşti, asfaltat integral pînă la toamnă

Asfaltarea drumului care face legătura dintre satele Runcu şi Nistoreşti va fi finalizată pînă la sfîrşitul lunii august, potrivit afirmaţiilor primarului comunei Pantelimon, Vasile Neicu. Proiectul se va realiza pe o porţiune de cinci km şi a fost demarat cu sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), care a contribuit cu suma de 15 miliarde de lei. “După ce finalizăm acest proiect trebuie să găsim fonduri pentru asfaltarea unei alte porţiuni de drum, de 4,5 km, între Nistoreşti şi Călugăreni“, a declarat Neicu. El a mai spus că, odată cu începerea vacanţei elevilor, la şcolile din Pantelimon a fost începută o campanie de igienizare a instituţiilor de învăţămînt, dar şi a comunei, în ansamblu. “În semestrul II al acestui an, căminul cultural din Pantelimon va întra în reparaţii prin programul CJC de reabilitare cămine culturale şi dispensare“, a adăugat Vasile Neicu.

Primarul comunei Pantelimon a mai afirmat că administraţia locală are în vedere concesionarea de terenuri pentru înfiinţarea unor ferme zootehnice. “Vom consesiona cîteva loturi pentru construirea unor ferme zootehnice, respectiv nouă ha în satul Pantelimonul de Sus şi patru ha în Pantelimonul de Jos. Deocamdată există aprox. 500 de cereri şi probabil că se vor mai înregistra solicitări“, a spus Neicu. Singura problemă cu care se va confrunta administraţia locală din Pantelimon este aceea că Ordonanţa de Urgenţă 34/2006, care a intrat deja în vigoare, anulează Legea 219/1998, prin care se pot concesiona terenuri, încă nu are norme metodologice de aplicare. Amintim că, în urmă cu o săptămînă, am publicat un articol potrivit căruia Primăria Mihail Kogălniceanu nu putea organiza licitaţia pentru concesionarea unor terenuri în scopul amenajării fermelor zootehnice exact din aceeaşi cauză.