Drumul dintre Şiriu şi Crişan, în program de reabilitare

Drumul comunal dintre localităţile Şiriu şi Crişan a intrat de curînd în reabilitare totală, potrivit afirmaţiilor primarului comunei Crucea, Gheorghe Frigioi. Edilul şef a afirmat că administraţia locală a pregătit de anul trecut un proiect pentru reabilitarea celor cinci kilometri de drum dintre localităţile menţionate, dar acest lucru a fost posibil abia acum cu fonduri alocate din partea Consiliului Judeţean Constanţa, care a acordat pentru această lucrare 4,8 miliarde de lei. “Deocamdată vom realiza decopertarea şi pietruirea drumului şi am propus ca în primăvara anului viitor să îl şi asfaltăm. Ne preocupă realizarea acestui proiect pentru că e vorba în primul rînd de naveta pe care o fac copiii către şcoală“, a declarat Frigioi. El a adăugat că microbuzul care transportă copiii din cele două localităţi la şcoală circula în condiţii extrem de grele, motiv pentru care erau necesare reparaţii foarte dese şi în plus se întîrzia foarte mult, mai ales în perioadele ploioase. “Erau necesare reparaţii capitale pentru că, în perioada 1992 – 2000, reparaţiile au fost inexistete în comuna noastră“, a mai spus Frigioi. Tot din fonduri alocate de Consiliul Judeţean a intrat în program de reabilitare şi căminul cultural din localitatea Şiriu, care nu mai poate fi folosit în prezent din cauza gradului ridicat de degradare în care se află. “Vrem să dăm posibilitatea locuitorilor din satul Şiriu să îşi desfăşoare activităţile recreative în acest imobil. Noi am întocmit proiecte încă din anul 2004 pentru tot ce înseamnă infrastructură, însă pînă acum singurul sprijin pe care l-am primit a fost cel din partea CJC“, a adăugat Frigioi.