Dubai: Situaţie disperată pentru românii cazaţi în hotelul groazei

10:19:45 / 03 Ianuarie 2016

Sa fim corecti

Sunt convins ca autoritatile noastre , prin MAE, vor identifica rapid o solutie. Nu cred ca trebuie sa ne bucuram ca un bogatas are necazuri. Nu as vrea sa fiu in locul sau, mai ales ca este cu familia. In astfel de momente trebuie sa fim alaturi de cei care au necazuri, indiferent de patura sociala din care fac parte.